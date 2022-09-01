Немецкая Infineon перестала поставлять в Россию чипы для биометрических паспортов

DW* сообщила, что немецкая компания Infineon прекратила поставки в Россию чипов. Они использовались для биометрических загранпаспортов. На прошлой неделе в нескольких посольствах перестали выдавать загранпаспорта с биометрическими данными.

В Infineon уточнили, что с начала российского наступления в Украине компания перестала экспортировать продукцию в Беларусь и Россию. Региональное представительство в России решили ликвидировать.

«Мы демонстрируем солидарность с украинцами, бесстрашно защищающими свою свободу, и надеемся, что насилие и горе скоро прекратятся», — сказали в компании.

Загранпаспорта с биометрическими данными перестали выдавать в посольствах России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии с 26 и 29 августа. Как писала РБК, приостановка связана с техническими причинами, сроки затруднений в МВД не уточнили.

Биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет содержали электронный чип с биометрическими данными владельца. Пока в посольствах предлагают оформлять паспорта сроком на 5 лет.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».