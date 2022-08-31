«Он отказался нажимать кнопку ядерной атаки даже на тренировках»

Президент США Джо Байден, « Голос Америки »*.

«Когда он пришел к власти, «холодная война» длилась уже почти 40 лет, а коммунизм — еще дольше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять. Как член сенатского Комитета по международным отношениям я видел, как он делал это и многое другое. Будучи лидером СССР, он работал с президентом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, к облегчению людей во всем мире, молящихся о прекращении гонки ядерных вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку – открытость и перестройку — не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера, обладающего воображением для того, чтобы увидеть, что другое будущее возможно, и смелостью, чтобы рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь этого. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей. Даже спустя годы после ухода с должности он по-прежнему был серьезно занят. Когда г-н Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о текущей работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему так много людей во всем мире так высоко ценят его».





Алексей Навальный, Telegram .

«Тюремное радио объявило о смерти Михаила Горбачева. Именно при нем в СССР были освобождены последние политзаключенные. И то, что сегодня такие, как я, узнают о его смерти через камерные «радиоточки», прекрасно характеризует начатый этим выдающимся человеком кульбит, совершенный моей страной.

Мое отношение к Горбачеву эволюционировало от дикого раздражения — он стоял на дороге обожаемых мною «радикальных демократов», до печального уважения. Когда выяснилось, что «радикальные демократы» оказались преимущественно сборищем воров и лицемеров, Горбачев остался одним из очень немногих, кто не использовал власть и возможности для личной выгоды и обогащения. Он ушел от власти мирно и добровольно, уважая волю избирателей. Одно это — великий подвиг по стандартам бывшего СССР.

Уверен, что его жизнь и история, имевшие ключевое значение для происходившего в конце ХХ века, будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками.

Мои глубокие соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича».





Владимир Путин, президент России.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачёва.

Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем.

Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачёв вёл все последние годы.

Ещё раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой».

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской Комиссии.

«Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в окончании холодной войны и падении «железного занавеса». Это открыло путь к свободной Европе. Мы не забудем это наследие. Покойся с миром, Михаил Горбачев».

Шарль Мишель, председатель Европейского Совета.

«Мы помним наследие Михаила Горбачева.

Человека, который посвятил свою жизнь государственной службе, будучи глубоко преданным идеям мира и свободы. Я хочу выразить соболезнования его семье, друзьям и российскому народу».

Жозеп Боррель, в ерховный представитель ЕС.

«Михаил Горбачев принес в советский блок вместе с Гласностью и Перестройкой ветер свободы. Он помог закончить холодную войну и в корне изменить систему глобальной безопасности, положив начало эпохе взаимовыгодного сотрудничества. Эпохе, которая ушла и которая срочно нужна снова».

Канцлер Германии Олаф Шольц, DW **.

«Мы знаем, что он умер в то время, когда в России не только потерпела крах демократия - иначе нынешнюю ситуацию не опишешь - но и когда Россия и президент РФ Путин роет новые рвы в Европе и начал ужасающую войну против соседней страны».

Президент Франции Эмменуэль Макрон.

«Выражаю соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, поборника мира, чей выбор открыл России дорогу к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

Жена Бориса Ельцина Наина, « Вот так ».

«Пришло печальное известие — умер президент СССР Михаил Горбачев. У нас с Михаилом Сергеевичем были непростые отношения. В середине 80-х я, как и Борис Николаевич, как и многие люди в нашей стране, очень верила в него, поддерживала его реформы, радовалась, что страна уходит от жестокой забюрократизированной советской системы. Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко. Я, конечно, очень тяжело все это переживала. Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись.

Но сегодня надо вспомнить о главном. Михаил Сергеевич был человеком, который искренне хотел изменить советскую систему, превратив СССР в свободное и миролюбивое государство. При нем люди перестали бояться говорить то, что думают. В партийном руководстве появились новые яркие люди. Стали издаваться запрещенные книги, выходить на экраны запрещенные цензурой фильмы. Открылись границы. Да, он совершал ошибки, иногда трагические. Но это не отменяет его усилий сделать нашу страну лучше.

Через всю жизнь Михаил Сергеевич пронес любовь к своей жене Раисе Максимовне. Она скончалась на много лет раньше его. Я помню эти похороны, помню огромное горе, охватившее этого любящего человека. От всего сердца сочувствую дочери Михаила Сергеевича Ирине, всем родным и близким».

Дмитрий Муратов, « Нова я газета» .

«Он презирал войну.

Он верил в выбор народов. Он отпустил политзаключенных. Остановил войну в Афганистане и гонку ядерных вооружений. Он рассказывал мне, что отказался нажимать кнопку ядерной атаки даже на тренировках!

Он любил женщину больше своей работы, права человека ставил выше государства, а мирное небо ценил больше личной власти.

Я слышал, что он сумел изменить мир, но не сумел изменить свою страну. Может, и так.

Он подарил нам тридцать лет мира. Подарок закончился. Подарка больше нет. И больше подарков не будет».

Григорий Голосов, декан факультета политических наук Европейского университета.

«Были правители и политики, получившие наименование освободителей еще при жизни и удержавшие его в веках. Мне известны Александр II и Боливар. Возможно, были и другие, масштабом помельче. Но никто не заслужил это наименование так, как Михаил Горбачев. И, однако же, он так никогда не именовался. И даже умереть, по злой иронии истории, он умудрился в тот момент, когда современники - что отечественные, что зарубежные - в наименьшей степени способны воздать ему должное. Но это не помешает вечной памяти потомков».

Пожалуй, только Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, посчитал, что Михаил Горбачев принес «несчастье, горе и беду», РИА Новости .

«Я человек, воспитанный на традициях русской православной культуры, советского патриотизма, и придерживаюсь правила, что об ушедших из жизни либо хорошо, либо ничего. Но это тот случай, когда он не касается крупных политиков, от их деятельности зависит судьба мира, благополучие людей, зависит достоинство целого государства. Я не разделяю абсолютно эти оценки».

*«Голос Америки» и **DW Минюст России считает «иностранными агентами».