Суд приговорил к условным срокам полицейских, вставших в живой щит перед протестующими в Магасе

Железноводский городской суд Ставропольского края огласил приговор 12 полицейским по уголовному делу о неисполнении приказа (ч. 2 ст. 286.1 УК). Каждому из них назначили 1,5 года лишения свободы условно, сообщает Telegram-канал «Полный ПЦ 2.0».

Уголовное дело в отношении полицейских возбудили после акции протеста 27 марта 2019 года в Магасе. Сотрудники батальона ингушского ППС выстроились в живой щит между демонстрантами и сотрудниками Росгвардии, чтобы избежать новых столкновений. Всех 12 сотрудников впоследствии уволили. Обвинение запрашивало для них по 2,5 года колонии общего режима.

Массовые протесты в Ингушетии прошли в 2018-2019 годах из-за соглашения об изменении границы с Чечней — республика теряла часть территории. Наиболее масштабным стал митинг в Магасе в марте 2019-го, когда силовики попытались разогнать акцию, в результате начались столкновения. Впоследствии в суде защита предоставляла видеозаписи, как организаторы мероприятия неоднократно призывали прекратить стычки.