Следствие потребовало заочно арестовать экс-депутата Пономарева по делу о военных «фейках»

UPD: Коптевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Илью Пономарева за «фейки» о российской армии, передает РИА Новости.

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В Коптевский районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте некоего И.В. Пономарева по делу о военных «фейках». Как обращает внимание «Медиазона»*, речь, вероятно, идет о бывшем депутате Госдумы Илье Пономареве. Соответствующая карточка появилась в базе данных суда.

Илье Пономареву вменяют распространение «фейков» об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). После начала боевых действий в Украине он создал сеть проукраинских ресурсов («Утро февраля», «Роспартизан» и др.), а также призывал к вооруженной борьбе против президента РФ Владимира Путина.

После убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, Пономарев распространил заявление так называемой Национальной республиканской армии (НРА). Организация взяла на себя ответственность за подрыв машины, в которой находилась Дугина. В заявлении также содержался призыв к российским солдатам сложить оружие, а к россиянам — присоединиться к движению под бело-сине-белым флагом «новой России вместо опозоренного путинской властью триколора».

Илья Пономарев в 2014 году стал единственным депутатом, который выступил против присоединения Крыма к России. Спустя год его лишили мандата, а после возбудили в отношении него уголовное дело о пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).