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#Новости

Орловская область по просьбе контрактников закупила вещи на 500 тысяч рублей

29.08.2022

Губернатор Андрей Клычков заявил, что военные обеспечены всем необходимым, однако от них поступил запрос на закупку вещей на полмиллиона рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале пост про военную службу по контракту. В посте он напомнил о наборе добровольцев в 3-й армейский корпус и именной батальон «Ермолов».

«В Орловской области продолжается набор добровольцев в 3-й армейский корпус и именной батальон «Ермолов» для участия в специальной военной операции. Первые контрактники уже достигли линии фронта и приступили к выполнению боевых задач», — написал он.

Клычков заверил, что контрактники обеспечены необходимой амуницией и техникой, однако от них недавно поступил запрос «об оказании некоторой помощи». В частности, регион по просьбе военных закупил лопаты, топоры, ножовки, горелки, газовые баллоны, мешки, перчатки, сетки и «так далее». На закупку было потрачено полмиллиона рублей, заявил орловский губернатор.

«Посылка сформирована и уже сегодня будет передана нашим ребятам, защищающим мирное небо над Россией и Донбассом. Будем и дальше всеми силами оперативно поддерживать солдат-земляков до достижения всех целей специальной военной операции», — заключил он.

Ранее более 40 бойцов чувашского батальона «Атал» обратились к главе республики Олегу Николаеву с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей за участие в военной спецоперации в Украине. Обращение военнослужащих опубликовал кандидат в депутаты от КПРФ Юрий Шакеев.

Батальон «Атал» был сформирован по инициативе правительства Чувашской республики. Военные-контрактники в своем обращении указали, что при наборе каждому бойцу были обещаны выплаты в 200 тысяч рублей, а также суточные размером в 2 тысячи рублей. Однако средства до сих пор не были перечислены.

«Просим вас не опозорить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями», — добавили авторы обращения. По их словам, они «готовы служить родине и воевать на Украине», и «это можно сделать и через ЧВК, чеченскую гвардию».

Мобильные призывные пункты в регионах России начали открывать еще в конце мая. Сообщалось о таких отделениях в Санкт-Петербурге, Москве, крупных городах Восточного военного округа. Не стал исключением и Хабаровск. Представитель Минобороны объяснил необходимость тем, что в регионе число желающих служить по контракту выросло по сравнению с прошлым годом на 70%. 

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