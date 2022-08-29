Орловская область по просьбе контрактников закупила вещи на 500 тысяч рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале пост про военную службу по контракту. В посте он напомнил о наборе добровольцев в 3-й армейский корпус и именной батальон «Ермолов».

«В Орловской области продолжается набор добровольцев в 3-й армейский корпус и именной батальон «Ермолов» для участия в специальной военной операции. Первые контрактники уже достигли линии фронта и приступили к выполнению боевых задач», — написал он.

Клычков заверил, что контрактники обеспечены необходимой амуницией и техникой, однако от них недавно поступил запрос «об оказании некоторой помощи». В частности, регион по просьбе военных закупил лопаты, топоры, ножовки, горелки, газовые баллоны, мешки, перчатки, сетки и «так далее». На закупку было потрачено полмиллиона рублей, заявил орловский губернатор.

«Посылка сформирована и уже сегодня будет передана нашим ребятам, защищающим мирное небо над Россией и Донбассом. Будем и дальше всеми силами оперативно поддерживать солдат-земляков до достижения всех целей специальной военной операции», — заключил он.

Ранее более 40 бойцов чувашского батальона «Атал» обратились к главе республики Олегу Николаеву с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей за участие в военной спецоперации в Украине. Обращение военнослужащих опубликовал кандидат в депутаты от КПРФ Юрий Шакеев.

Батальон «Атал» был сформирован по инициативе правительства Чувашской республики. Военные-контрактники в своем обращении указали, что при наборе каждому бойцу были обещаны выплаты в 200 тысяч рублей, а также суточные размером в 2 тысячи рублей. Однако средства до сих пор не были перечислены.

«Просим вас не опозорить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями», — добавили авторы обращения. По их словам, они «готовы служить родине и воевать на Украине», и «это можно сделать и через ЧВК, чеченскую гвардию».

Мобильные призывные пункты в регионах России начали открывать еще в конце мая. Сообщалось о таких отделениях в Санкт-Петербурге, Москве, крупных городах Восточного военного округа. Не стал исключением и Хабаровск. Представитель Минобороны объяснил необходимость тем, что в регионе число желающих служить по контракту выросло по сравнению с прошлым годом на 70%.