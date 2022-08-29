Тренер ФК «Иркутск» отстранил 20-летнего вратаря от тренировок из-за розовых ногтей

Руководство футбольного клуб «Иркутск» отстранило от тренировок 20-летнего вратаря Никиту Лобусова из-за розового маникюра. Об этом он рассказал изданию «МК-Спорт».

«Позвонил тренер и сказал: «Либо ты стираешь ногти, либо мы убираем тебя из команды». Я, конечно, ожидал какой-то критики, косых взглядов, игнора. Но не думал, что дело дойдет до отстранения», — рассказал спортсмен.

По словам Лобусова, свой ультиматум тренер объяснил тем, что розовый цвет ногтей не подходит под форму футбольной команды. Голкипер отказался стирать ногти, в ответ на что получил отстранение от тренировок.

До этого Лобусов приезжал на матч в ярко-розовом костюме, выкладывал селфи с ярко-розовым чехлом для телефона и однажды выкрасил волосы в малиновый цвет. Футболист объяснил, что эксперименты с внешностью являются для него способом самовыражения, и его внешний вид никак не отражается на качестве тренировок.

«Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я работаю? Так не должно быть», — сказал он.

Сейчас молодой человек тренируется самостоятельно и ищет новый клуб.