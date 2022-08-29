На Леонида Гозмана* составили протокол из-за его поста о том, что Сталин хуже Гитлера

В Москве задержали президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана*. Как сообщает «ОВД-Инфо»**, ему вменяют статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ).

Полиция составила на политика протокол из-за его поста в соцсетях. «Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС — преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу», — говорилось в публикации. Гозмана* решили оставить в ОВД «Тверской» на ночь до суда.

В июле в отношении Леонида Гозмана* и его супруги возбудили уголовное дело из-за несвоевременного уведомления миграционной службы о втором гражданстве (ст. 330.2 УК). Семья политика получила гражданство Израиля несколько лет назад и действительно несвоевременно сообщила об этом российским властям. Тем не менее, дела на супругов завели только сейчас.

*Леонид Гозман в России признан «иностранным агентом».

**«ОВД-Инфо» в России признано «иностранным агентом».