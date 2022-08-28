Шесть месяцев войны: чего хотел Путин и что он по факту получил

Декларации



«Защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления», — так Путин определил задачи «специальной операции» ранним утром первого дня войны 24 февраля

Следуя советской традиции (вторжение в Чехословакию в августе 1968 года и в Афганистан в декабре 1979-го), Путин заявил, что «принял решение о проведении специальной военной операции» в ответ на просьбу руководства Донбасса. И подчеркнул, что «Россия не планирует оккупации территорий Украины».

Спустя два с половиной месяца министр иностранных дел Лавров дополнил начальника, сообщив, что СВО «призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США», а спустя четыре месяца и поправил Путина — «географические задачи «спецоперации» изменились, теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий». А один из генералов и вовсе выдал сокровенное «Контроль над Югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

«Предотвращение войны, проистекающей с территории Украины», «восстановление государственности ЛНР и ДНР в границах 2014 года», «на деле добиться гарантии реального нейтрального статуса Украины», —множили конечные цели разные начальники от Патрушева до Володина, от Лаврова до Пескова, и снова Путин. И что в сухом остатке?

если за год до войны, в феврале 2021 года под командованием НАТО было 4650 солдат и офицеров , то сейчас почти в десять раз больше — 40 тысяч





«Демилитаризация» Украины? — Но за полгода войны Украина получила суперсовременное оружие из разных стран Запада, которого у нее раньше не было, на многие десятки миллиарды долларов. Только последний грант на закупку вооружения, систем ПВО, ракет «земля–воз-дух», радаров и артиллерии от правительства США составил 2,98 млрд долларов.

Денацификация Украины? — Но похоже никто кроме российских чекистов из управления разведки с территории их не видел, а если и видел, то не больше тех, кто собирается на Пушкинской площади в Москве в день рождения Адольфа Гитлера; ни один из десятков журналистов из разных стран мира, передающих свои репортажи из Украины, так нацистов и фашиков не встретил. Зато риторика, раздающаяся с различных российских официальных и квазиофициальных трибун заставляет думать, что не все из 22 тысяч пластинок с речами австрийского ефрейтора были уничтожены.

Защита русскоязычного населения восточных и южных областей? Где — в почти полностью уничтоженном Мариуполе, где русский считали своим языком больше 89% населения ? Или в Харькове, который нещадно бомбят какую неделю подряд, убивая гражданских, где 95% населения говорят (говорили?) по-русски? Или в Николаеве, в котором больше 50%, согласно переписи, называли родным именно русский и который уничтожают кассетными бомбами, как пишет корреспондент Philadelphia Inquire, только что побывавшая там? Любопытная методика защиты путем умножения трупов среди защищаемых.

Путин, а за ним и Песков называли задачей СВО — восстановление границ самопровозглашённых ЛНР и ДНР в границах 2014 года. На сегодняшний день российские войска контролируют почти полностью ЛНР и меньше 60% территории ДНР. Судя по сводкам с фронтов, ситуация эта не скоро изменится.

Ну ладно, с тем, этим, третьим ничего не получилось. Так может подорвали «доминирование США» в восточной Европе, отодвинули НАТО от российских границ?

Как бы не так: если за год до войны, в феврале 2021 года под командованием НАТО было 4650 солдат и офицеров , то сейчас почти в десять раз больше — 40 тысяч, а в ближайшее время численность войск НАТО увеличится до 300 тысяч . Это, как пишут военные аналитики, самое большое увеличение численности НАТО с конца Холодной войны. В два раза увеличивается и граница РФ со странами НАТО после принятия в состав альянса Финляндии и Швеции — с 1207 км до 2575 км.

Каждый день войны обходится налогоплательщикам плюс-минус 500 миллионов долларов

Цена

Ну и теперь о цене. По данным американской разведки , безвозвратные потери ВС РФ за шесть месяцев войны составили 70-80 тысяч человек — 15-20 тысяч убитыми (за 9 лет и 2 месяца афганской войны погибло около 15 тысяч советских солдат и офицеров), и 60 тысяч — ранеными и плененными (в Афганистане за 110 месяцев — около 35 тысяч) .

За эти же 6 месяцев армия РФ потеряла от 3 до 4 тысяч танков и бронетранспортеров, использовано практически все высокоточное оружие, а производство новых ракет затруднено отсутствием чипов и полупроводников, на которые введены санкции. Для ударов используюся противокорабельные ракеты и советские «Грады», разлет которых составляет несколько сот метров.

Нехватка «железа» заставляет армию РФ собирать оружие по сусекам, перебрасывать на квази торговых судах с военной базы в Сирии, закупать дроны из Ирана, даже рассматривать предложение Северной Кореи о закупке у последней артиллерийских орудий. Ситуация с живой силой еще хуже: из-за больших потерьРоссия проводит добровольную мобилизацию: по разным данным в учебные лагеря с последующей дислокацией в действующей армии отправлено 30-35 тысяч добровольцев. Вояк набирают и в колониях строгого режима ФСИН в состав ЧВК . На фронт отправляют и батальоны, выполнявшие миротворческие функции в Нагорном Карабахе, и войска из де-факто аннексированной Южной Осетии.

Каждый день войны обходится налогоплательщикам плюс-минус 500 миллионов долларов. В июле статистика Министерства финансов РФ впервые зафиксировала дефицит федерального бюджета — на сумму 892 миллиарда рублей, доходы от нефти и газа, несмотря на высокие цены на энергоресурсы, упали на 22,5% , а доходцы от сбора налогов рухнули почти на 30% . Ожидаемые потери ВВП к концу года — 8% с дальнейшим сжиманием экономики на протяжении полутора-двух лет. И это — расчёты лета 2022 года, когда многие частные российские банки еще сохраняют возможность транзакций с остальным миром, и страна не отключена от системы SWIFT. Но можно не сомневаться, что Запад будет перекрывать горло российской экономике, до того как она начнет задыхаться от падающего уровня технологического развития , а российский военно-промышленный комплекс перестанет представлять угрозу миру и Европе.

Тогда чего же хочет Путин? «Разорвать Украину на куски», — сказал собеседник

Чего хочет Путин

Расследование, проведённое журналистами Washington Post свидетельствует, что изначально Путин нацеливался на полную оккупацию Украины.

Это кажется странным, учитывая что военные аналитики Stratfor, проигрывая еще в 2015 году пять или шесть сценариев войны России с Украиной, пришли к выводу, что ВС РФ только для захвата Левобережной Украины потребуется от 91 до 135 тысяч войск и еще столько же — для удержания оккупированных территорий. Итого — от 182 тысяч до 270 тысяч живой силы. Военный аналитик Александр Гольц в статье для The New Times в 2014 году писал, что для удержания только юго-востока Украины РФ понадобилось бы как минимум 100 тысяч войск . (Заметим, что оба анализа вышли до реформы Вооруженных сил Украины и оснащения их современным оружием.) Сегодня на фронтах украинской войны задействовано плюс-минус 170 тысяч российских солдат и офицеров, оккупировано 20% украинской территории. Простая экстраполяция показывает, что для оккупации и удержаия всей страны России потребовалось бы около миллиона человек под ружьем. Между тем на днях верховный главнокомандующий В.В. Путин подписал приказ об увеличении армии с 1 января 2023 года на 137 тысяч человек .

Мои московские собеседники из тех, кто встречался с Путиным накануне начала СВО, не верят ни в гипотезу, что ФСБ обманывало Путина, убеждая его, что к 24 февралю все готово для быстрого захвата Киева, о чем много говорили и в первые месяцы войны, и о том же пишет сейчас Washington Post , ни в идею блицкрига.

Во-первых, говорят они, за неделю до начала СВО Путин выслушивал самых разных людей, как тех, кто поддерживал войну, так и тех, кто был против. Представить себе, что чекисты или армейские давали ему ложную информацию — вряд ли, скорее, говорят они, ему клали на стол то, что он сам хотел видеть.

Во-вторых, идеи оккупировать всю страну силами армии, говорят собеседники, — такой идеи не было. Задача ставилась устранить президента Украины Владимира Зеленского (вариант: принудить его покинуть страну), а дальше, считали чекисты, случится эффект домино: мэры городов и главы регионов либо тоже побегут, либо массово будут присягать на лояльность России. Логика была следующая: Янукович, «конкретный пацан», с опытом тюрьмы и бандитского капитализма, и то в 2014 году убежал, испугавшись майдана. Что уж говорить «об этом клоуне Зеленском»? То, что Зеленский не уехал, не сдался, не попросил мировую — стало для Путина большой неожиданностью: привычка считать, что мир управляется так, как в России, а политики везде априори жадны и оппортунистичны, в очередной раз подвела Кремль.

Тогда чего же хочет Путин? «Разорвать Украину на куски», — сказал собеседник из высшего слоя российской номенклатуры. «Сейчас, мне кажется, Кремль уже готов зафиксировать статус-кво», — сказал другой. То есть Путин готов на мирные переговоры по карте, на которой 20% украинской территории находится под контролем российских войск.

Для публично известных людей утвердилось некое негласное правило: сначала органы обеспечивают три «административки», следом —окно в 3-4 недели, чтобы имярек мог уехать, если не уехал/ла — обыск (приходят до 6 утра), дальше арест

Общество

Меня часто спрашивают, почему в России нет широкого антивоенного протеста. В ответ принято приводить цифры ОВД-Инфо*, согласно которым более 16 с лишним тысяч человек были задержаны, возбуждено более 20 тысяч дел по статье 20.2 КОАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Почти каждый день немногие выжившие региональные сайты сообщают о том, что здесь вышел человек с майкой «Нет войне» и его тут же скрутили, там появилась женщина с плакатом «Путин — военной преступник», и ее тоже, конечно же, забрали, здесь кто-то поднял руку с государственной картой «Мир», и это сочли за протест.

3003 человека осуждены по законам военной цензуры по административным статьям — за «дискредитацию армии» (20.3 КОАП) и сотни — за «умышленное распространение заведомо ложной информации» (13.5 КОАП) . Какую ложную информацию распространял, например, The New Times за что получили четыре «административки» ? Писали о том, что бомбили Харьков, Одессу, Николаев. Однако коли эта информация не была опубликована на сайте Министерства обороны РФ, то, посчитал судья, этого не было. Ну а кроме того, утверждало обвинение ,верховный главнокомандующий еще з 24 февраля заявил, что специальная военная операция проводится для защиты России от вторжения… с территории Украины.

По данным юриста и правозащитника Павла Чикова, на сегодняшний день возбуждено 85 уголовных дел за «дискредитацию армии» (280.3 УК). Для публично известных людей утвердилось некое негласное правило: сначала органы обеспечивают три «административки», следом —окно в 3-4 недели, чтобы имярек мог уехать, если не уехал/ла — обыск (приходят до 6 утра), дальше арест.

Так было, например, в случае с Ильей Яшиным, Мариной Овсянниковой, Евгением Ройзманом. Впрочем, у Алекандра Горинова, муниципального депутата Красносельского района, «прокладки» в виде административного приговора не было, он сразу получил уголовную статью за «военные фейки» (207.3. ч.2 УК РФ) и срок —7 лет колонии.

Так что первая и главная причина отсутствия масштабного антивоенного протеста, это — страх, который все годы советской власти был главным инструментом КГБ.

На рынке в Твери на вопрос журналиста «что вы думаете о СВО?» отвечают только те, кто однозначно «за», остальные либо вовсе отказываются отвечать, либо уходят за фразы «нам всего неизвестно», «кто же знает, кто начал». Те же, кто соглашается говорить в заранее оговорённом месте, просят не указывать профессию и место работы — «город небольшой, вычислят». В Пскове журналистов «Псковской губернии» и активистов «Яблока» еще 5 марта положили, что называется, «мордой в пол», после чего многие знаковые в городе люди уехали в соседние страны Балтии, а те, кто остался, воздерживаются от постов в социальных сетях, не говоря уже о каких-либо уличных акциях. В Новгороде у входа в гостиницу, где я поселилась и которую специально заранее не бронировала, стоял большой черный джип, из которого вполне демонстративно фотографировали тех, с кем я договорилась о встрече. С чужими о войне здесь не говорят, а если и соглашаются ответить на вопросы, то это значит, что у человека кто-то из близких, например, в Харькове — они говорят о происхолящем с ужасом. В Серпухове ни один из собеседников не согласился говорить от своего имени — боятся потерять работу, хотя один доверительно сообщил, что договорился с другом, что если их принудительно мобилизуют, то они сразу сдадутся вооруженным силам Украины.

Вторая причина гражданской пассивности — отсутствие лидеров.

Одни — как Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза — уже сидят, другие — многие десятки тысяч — уехали в эмиграцию в первые недели войны. Люди живут примером: если раскрученные и известные уехали, говорили мне, то «нас и подавно затопчут». И ищут у себя польские, балтийские, еврейские корни и — уезжают. Наконец, немалую роль играет ограничение на доступ к информации. С начала войны Генеральной прокуратурой и решением судов на основе законов о военной цензуры заблокировано около 7000 сайтов ; заблокированы все без исключения независимые СМИ, центральные и региональные, агентства, фонды; целые редакции эмигрировали из страны. Сотни политиков, журналистов, общественных деятелей удостоены мерзкого ярлыка «иностранный агент» — в моем случае за деньги, заработанные на ютуб-канале .Вместе с тем резко, в 25 раз, с начала войны выросло число скачиваний VPN — в июле цифра достигла 25 миллионов. Другими словами, помимо пропагандистских телевизионных каналов у сограждан есть возможность найти альтернативную информацию в интернете. Это не упрощает жизнь: целый ряд сайтов, сервисов и банков, от госуслуг до карт Яндекса, сайтов Коммерсанта и РБК не работают, если включен VPN, телефоны греются, их батареи опустошаются со страшной скоростью. Но главное в другом: исследования показывают, что люди не любят нести издержки на поиск информации, они хотят, чтобы условную ложечку с новостями им поднесли к губам, да еще и помогли средствами инфотейнмента проглотить.

Самых разных людей я спрашивала, какой процент высшей российской номенклатуры поддерживает войну. Нижняя планка — 10%, верхняя — 30%

Номенклатура

За шесть месяцев войны я не встретила ни одного более или менее известного, или высокопоставленного, или богатого человека, кто откровенно поддерживал бы войну. Хотя рассказывали, что один бывший вице-премьер, а ныне глава государственной корпорации приходит в высокие кабинеты Администрации президента в черной майке с вызывающей буквой «Z» на груди.Было ли это троллингом или необходимым ныне свидетельством безграничной лояльности — неизвестно.

Другой собеседник разговор начал практически с заявления: «Избрание президентом страны отставного офицера КГБ было ошибкой, такого больше никогда не должно повториться». Согласились, только лучше бы это осознание пришло 22 года назад. С третьим мы говорили на балконе и практически в обнимку. Четвёртый, опасаясь, что чекисты запишут, предложил для встречи ресторанчик в паре десятков километров от Москвы. Пятый несколько раз повторил, что «общество совершенно не отрефлексировало применение «Новичка» против оппонентов» — очевидно ужас, что ручка двери твоего роскошного дворца или автомобиля может быть намазана военным нервнопаралитическим веществом — этот страх многих из высшей российской номенклатуры не оставляет ни на минуту. Пятый сокрушался по поводу того, что не может пользоваться личным самолетом. «Все самолеты сразу отключили от обновлений (программного обеспечения). Конечно, может приехать молодой человек с черным чемоданчиком и хакнуть программу. Но я спросил командира своего самолета: «А может случиться глюк, когда мы будем в воздухе?» — Конечно, ответил он. Приходиться летать «Аэрофлотом», хотя и там программы скорее всего обновлялись тем же молодым человеком с тем же чемоданчиком».

Самых разных людей я спрашивала, какой процент высшей российской номенклатуры поддерживает войну. Нижняя планка — 10%, верхняя — 30%. Сотни — если не тысячи — людей из российской верхушки потеряли из-за санкций и/или обвала фондового рынка миллионы и миллиарды долларов, дорогую недвижимость в сладких странах Европы и в США, а в обмен получили бесконечные стенания от жен и любовниц, что «жить в этой Рашке» они не договаривались. Дети — студенты западных университетов и учащиеся школ-интернатов Великобритании, Швейцарии, США вынуждены были вернуться в Россию: университеты и школы отказались принимать токсичные деньги их родителей. Хотя называли и пару миллиардеров, которые, несмотря на санкции и огромные личные потери, призывают «вдарить» по Украине ядерным оружием. Слышен ропот и в среднем слое силовиков, которые немало потеряли в паевых инвестиционных фондах и особенно на криптобиржах.

Как будет развиваться политическая ситуация в России сейчас, не может спрогнозировать никто. Одни отводят режиму срок до весны 2023 года, другие предсказывают дальнейшее усиление репрессий в ближайшие месяцы и уверяют, что лет на десять режиму хватит прочности, и ни выборы 2024 года, ни последующие ничего не изменят.

Не уверена. Не уверена, что путинская номенклатура, состоящая из долларовых миллионеров и миллиардеров и привыкшая зарабатывать деньги в России, а тратитьо их в разных уголк5ах планеты Земля, согласится жить и умереть в клетке. Поглядим.

На фото : российские танки под Донецком, 29 июля 2022 г.

Фото Alexander Ermochenko/Reuters с сайта CNN