Еще один фестиваль отказался от участия группы «Сплин» в своей программе

Организаторы еще одного фестиваля объявили об отмене выступления группы «Сплин». На этот раз концерт сорвался в Волгограде — музыкальный коллектив должен был исполнить свои хиты на фестивале Park Season, который запланирован на 17 сентября.

«Группа «Сплин» не выступит на ближайшем фестивале 17 сентября 2022 года. Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года, будет объявлено позже. Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным», — говорится в заявлении оргкомитета.

Об отмене выступления группы «Сплин» ранее сообщили представители театра эстрады «Янтарь-холл» в городе Светлогорск Калининградской области. Причины срыва концерта, который должен был пройти 11 ноября, они не объяснили.

Первыми от участия группы «Сплин» в программе отказались организаторы фестиваля «Музыка с сильным характером», который прошел 26 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Причины такого решения представители мероприятия также не объяснили.

Череда отмен концертов группы «Сплин» последовала за их выступлением на фестивале «Чернозем» в Воронежской области, который проходил с 19 по 21 августа. Тогда участники музыкального коллектива выступили в поддержку музыкантов, покинувших Россию по политическим причинам. Лидер группы Александр Васильев посвятил им песню «Выхода нет».



