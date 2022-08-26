Мир, в котором живет Путин

THE FOREIGN AFFAIRS

Владимир Путин намерен создать такое будущее, каким он видит прошлое своей страны. Президент России неоднократно заявлял, что начал вторжение в Украину потому, что боялся расширения НАТО или западных «провокаций». Однако, на самом деле, он начал «специальную военную операцию» потому, что уверен в «божественном праве» России править Украиной, уничтожить ее национальную идентичность и интегрировать ее народ в «Великую Россию».

Эту задачу он изложил в опубликованной в июле 2021 г. статье «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней Путин утверждает, что белорусы, русские и украинцы являются потомками одного древнего народа, заселившего земли между Черным и Балтийским морями. В его версии истории Украина никогда не была суверенной, за исключением нескольких исторических интерлюдий, когда она пыталась стать независимым государством – потерпев в этом неудачу. Путин уверен, что Россия «была ограблена», когда большевики создали Советский Союз в 1922 г. и учредили Украинскую Советскую Социалистическую Республику. По его словам, после распада СССР Запад использовал Украину как платформу для угроз России и поддерживал там рост «неонацизма». Статья Путина, которая стала обязательным чтением во всех воинских частях, отправляемых в Украину, заканчивается утверждением, что Украина может быть суверенной только в партнерстве с Россией. «Русские и украинцы – один народ, единое целое», – заявил Путин.

Эта статья и другие подобные публичные выступления ясно показывают, что Путин хочет создать новый мир, в котором Россия будет главой славянского союза, состоящего из Беларуси, России, Украины и, возможно, северной части Казахстана, и где все остальные постсоветские государства признают Россию как сюзерена. Он также хочет, чтобы Запад и глобальный Юг признали главенствующую региональную роль России в Евразии. Это больше, чем сфера влияния, это сфера контроля с сочетанием прямой территориальной реинтеграции одних территорий и доминирования в сфере безопасности, политики и экономики в других.

Путин серьезно настроен на достижение этих целей военными и другими средствами



С начала 2014 г. он ведет войну в Украине, сначала взяв под контроль Крым, после чего организовал тайные операции по разжиганию гражданских беспорядков в восточных областях Украины. Там России удалось спровоцировать вооруженный конфликт, который привел к гибели 14 000 человек в течение последующих восьми лет. И уже с февраля 2022 г. все эти регионы стали объектом открытой военной экспансии. Аналогичным образом, в Беларуси Путин воспользовался внутренним кризисом и масштабными протестами 2020 и 2021 гг., чтобы ограничить ее лидера в возможностях для маневра. После этого Беларусь была использована в качестве плацдарма для «специальной военной операции» против Украины.

Российский президент давно дал всем ясно понять, что его страна собирается заняться ревизией границ. В своей речи в марте 2014 г., произнесенной по случаю аннексии Крыма, Путин поставил Запад в известность о том, что Россия перешла в наступление и будет отстаивать свои региональные претензии.

Чтобы облегчить эту задачу, Путин предпринял шаги, которые должны защитить российскую экономику от санкций, уменьшив ее зависимость от США и Европы, включая стимулирование импортозамещения. Он усилил репрессии, отправляя одних политических оппонентов в тюрьмы и убивая других. Он проводил операции по дезинформации и предпринимал попытки подкупа и шантажа западных политиков – и еще в начале этого года хвастался перед некоторым европейским собеседникам, что «купил Запад». Он считал, что Соединенные Штаты и Европа ничего не могут сделать, чтобы его сдержать.

«КТО КОНТРОЛИРУЕТ ПРОШЛОЕ, ТОТ КОНТРОЛИРУЕТ БУДУЩЕЕ»

По мнению Владимира Путина, история имеет значение – но только та история, какой он ее видит. Концепция прошлого Путина сильно отличается от общепринятой, но его нарративы – мощное политическое оружие, на которых держится версия о легитимности его действий. Задолго до вторжения в Украину Путин занимался экскурсами в историю, чтобы создать обоснование для своей войны. И центром его стремления «исправить» то, что он считает исторической несправедливостью, стало отделение Украины во время распада СССР.

Одержимость президента имперским прошлым России имеет глубокие корни



В своих кремлевских кабинетах Путин разместил статуи Петра I и Екатерины II, которые завоевали нынешние украинские территории в войнах со Шведской и Османской империями. Он также присвоил себе из истории Украины некоторых ее самых выдающихся деятелей. Например, в ноябре 2016 г. прямо за воротами Кремля Путин установил статую Владимира Великого. В путинской версии истории великий князь Владимир принял христианство в 988 г. от имени всей Древней Руси, что делает его святым православного христианства и русской, а не украинской фигурой. Это обращение означает, что отдельно от России украинской нации не существует. Великий князь Владимир принадлежит не Киеву, а Москве.

Путин усилил свои исторические аргументы после начала войны. Он назначил бывшего министра культуры и своего помощника Владимира Мединского руководить российской делегацией на первых переговорах с Украиной. (По словам хорошо информированного российского источника, именно Мединский был автором статьи Путина об Украине.) Как быстро выяснилось в ходе переговоров, задачей Мединского было отстаивать исторические претензии России на Украину, а не заниматься дипломатией.

Накануне вторжения Путин выступил с речью, в которой обвинил лидера Ленина в том, что тот разрушил Россию, устроив революцию во время Первой мировой войны, а затем занимаясь «отделением, отторжением от неё части её собственных исторических территорий».

На самом деле, Ленин и большевики, по сути, воссоздали Российскую империю с другим названием. Советские республики в Украине и других регионах не имели никакого суверенитета и были государствами только по названию. Но для Путина решение большевиков было нелегитимным, оно лишило Россию ее достояния и разбудило «ярых националистов» в Украине, которые затем развили опасные идеи независимости. Путин утверждает, что он исправляет эти столетние «стратегические ошибки».

Мифы о НАТО также играют важную роль в путинской версии истории. Путин утверждает, что НАТО – это инструмент американского империализма и средство для продолжения оккупации и господства США в Европе в годы холодной войны. Он утверждает, что именно НАТО вынудила страны Восточной Европы вступить в организацию, и обвиняет ее в одностороннем расширении сферы влияния против России. Хотя в действительности эти страны, все еще испытывающие страх после десятилетий советского господства, сами стремились получить защиту от России в НАТО.

Однако, по словам Путина, именно действия США и НАТО вынудили Россию защищаться: у Москвы «не было другого выбора», кроме как вторгнуться в Украину, чтобы помешать ее вступлению в НАТО – пусть организация и не собиралась этого делать. 7 июля 2022 г. Путин заявил российским парламентариям, что война в Украине была развязана «коллективным Западом», который пытается сдержать Россию и «навязать миру свой новый миропорядок».

В то же время Путин разыгрывает и имперскую роль России



На московской конференции 9 июня 2022 г. Путин заявил молодым российским предпринимателям, что Украина – это «колония» Запада, а не суверенная страна. Он сравнил себя с Петром Великим, который в течение 21 года вел Северную войну против Швеции, «возвращая и укрепляя» контроль над землями, которые, якобы, были частью России. Это объяснение перекликается с тем, что Путин сказал президенту США Джорджу Бушу на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г.: «Украина – это не государство».



Путин настаивает на том, что русскоязычные жители Украины являются подданными Москвы и что в глобальном масштабе вообще все русскоязычные являются частью «русского мира», имея некие особые мистические связи с родиной. Вторжение в Украину разрушило эти иллюзии. С 24 февраля 2022 г. настойчивые утверждения Путина, что украинцы, говорящие на русском языке, являются русскими, наоборот, способствовало формированию новой национальной идентичности в Украине, основанной на украинском языке. Чем больше Путин пытается стереть украинскую национальную идентичность с помощью бомб и артиллерийских снарядов, тем она становится сильнее.

«НАЦИСТЫ»

У Украины и украинцев сложная история. Империи приходили и уходили, на протяжении веков границы менялись, поэтому люди, живущие на территории современной Украины, имеют сложную идентичность. Но Украина является независимым государством с 1991 г., что возмущает Путина, поскольку украинцы настаивают на своей собственной государственности.

Путин закрепил Великую Отечественную войну как основополагающее событие для современной России, и он представил нынешнюю «специальную операцию» как ее преемницу: по словам Путина, вторжение в Украину призвано освободить страну от «нацистов». Хотя для Путина украинцы являются «нацистами» не потому, что они следуют заветам Адольфа Гитлера или исповедуют национал-социализм. Они «нацисты», потому что они «рьяные националисты» и последователи Степана Бандеры, который сражался с немцами против советских войск. Они «нацисты», потому что отказываются признавать себя русскими.

Неудивительно, что путинские фантазии об «украинских нацистах» получили распространение внутри страны. Однако и на международном уровне утверждения Путина о НАТО и прокси-войнах с США и коллективным Западом завоевали множество сторонников – от видных ученых до Папы Франциска, который в июне заявил, что война в Украине была, «возможно, каким-то образом спровоцирована».

Проблема Путина заключается не в НАТО. Она состоит в том, что Украина хотела быть в союзе с любой страной, кроме России. Хотела ли Украина вступить в Европейский Союз, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами – любая из этих попыток была бы оскорблением истории и достоинства России.

Поэтому Путин заявил российским парламентариям 7 июля, что намерен сражаться до последнего украинца, даже несмотря на то, что якобы считает ИХ «братьями»



ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Путину не нравится, что Соединенные Штаты и европейские страны оказывают Украине военную поддержку. В ответ он начал экономическую и информационную войну против Запада, ясно давая понять, что это не только военный конфликт. Россия сделала оружием энергоносители,зерно и другие товары. Она распространяет дезинформацию, обвиняя западные санкции в усилении голода в Африке, в то время как именно Россия блокировала поставки украинского зерна на континент из Черного моря. И во многих частях мира Россия выигрывает информационную войну. Пока что Западу не удается быть полностью эффективным в информационном пространстве.

Однако материальная поддержка Украины со стороны Запада была значительной. Эта поддержка включает два основных элемента – оружие и санкции, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) из США. Другие члены НАТО также поставляют оружие и гуманитарную помощь.

Обширные западные санкции в области энергетики, финансов и экспортного контроля оказывают влияние на российскую экономику. Однако санкции сами по себе не могут изменить взгляды Путина на историю или его решимость подчинить себе Украину. Путин редко консультируется со своими экономическими советниками с начала войны. Это разительный отход от прошлого, когда Путин проявлял большой интерес к российской экономике и охотно обсуждал статистику и темпы роста в мельчайших подробностях. Любые опасения по поводу долгосрочных экономических последствий войны из его поля зрения ушли.

На сегодняшний день российская экономика пережила санкции, хотя в этом году и прогнозируется резкое падение темпов роста. Реальное влияние санкций будет ощутимо в 2023 г., когда России не будет хватать полупроводников и запчастей для ее индустриального сектора, и, как прогнозируют, некоторые крупные промышленные предприятия будут вынуждены закрыться. Особенно сильно пострадает нефтяная промышленность, которая будет терять технологии и программное обеспечение, которые ранее предоставляла международная нефтяная индустрия.

Что еще более важно, Евросоюз обязался постепенно прекратить импорт нефти из России к концу 2022 г.



Гораздо сложнее ограничить импорт российского газа, поскольку у ряда стран, включая Германию, мало альтернатив для его замены, а Путин уже применил энергетическое оружие, резко сократив поставки газа в Европу. В течение 50 лет Советский Союз и Россия позиционировали себя надежными поставщиками природного газа в Западную Европу, находясь в отношениях взаимозависимости: Европе нужен был газ, а Москве – доходы от его экспорта.



Сегодня этот расчет исчез. Путин считает, что Россия может допустить сокращение этих поставок, потому что страны, по-прежнему покупающие российские нефть и газ, платят за них более высокие цены. И даже если Россия в конечном итоге потеряет доходы от продажи энергоносителей, Путин, похоже, готов заплатить эту цену. В конечном итоге, у него только одна цель – подорвать европейскую поддержку Украины.

Для этого Путин прибегает к другой исторической военной тактике России – заставить противника увязнуть и дождаться зимы. Подобно тому, как его предшественники устраивали наполеоновским армиям ловушки в снегах под Москвой, а нацистские солдаты замерзали насмерть под Москвой, Путин планирует заставить французских и немецких граждан дрожать в своих домах. В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 г. Путин предсказал, что, когда европейцы столкнутся с холодной зимой и будут страдать от экономических последствий санкций, введенных их правительствами, поднимутся популистские партии и к власти придут новые элиты.

Это серьезная угроза для европейских демократий. На парламентских выборах во Франции в июне крайне правая партия Марин Ле Пен увеличила количество мест в парламенте в 11 раз – в основном, из-за недовольства избирателей экономической ситуацией в стране. Крах правительства премьер-министра Италии Марио Драги в июле и возможное возвращение популистского, пророссийского премьер-министра осенью также стали результатами народного экономического недовольства. Кремль стремится расколоть единство Запада против России под давлением дефицита энергии, высоких цен и экономических трудностей.

Путин уверен, что сможет одержать победу



Сотни тысяч людей, выступающих против войны, покинули Россию. Многие из них, делая это, прямо заявили, что хотят быть частью будущей России, но не версии прошлого Владимира Путина. Россияне, которые остались и публично критикуют войну, подвергаются преследованиям или тюремному заключению. Однако жизнь большинства людей в Москве и других крупных российских городах идет своим чередом. И солдаты, отправленные воевать и умирать, не являются детьми российской элиты или городского среднего класса. Они из бедных сельских районов, и многие из них не являются русскими по национальности.



РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Несмотря на призывы к урегулированию путем переговоров, которые включали бы территориальные уступки Украины, Путин, похоже, не заинтересован в компромиссе, который оставил бы Украину суверенным, независимым государством. По словам некоторых бывших высокопоставленных американских чиновников, в апреле российские и украинские переговорщики, похоже, предварительно согласовали контуры временного урегулирования путем переговоров: Россия отступит на позиции 23 февраля, в обмен Украина не будет стремиться к членству в НАТО и вместо этого получит гарантии безопасности от ряда стран. Однако в июле выяснилось, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, что этот компромисс больше не является вариантом. Для России стало недостаточно даже получить весь Донбасс. «Теперь география другая. – утверждал Лавров, описывая краткосрочные военные цели России. – Это Херсонская, и Запорожская области, и ряд других территорий». Цель – уже не переговоры, а капитуляция Украины.

Переговоры с Россией будут лишь способствовать оперативной паузе для Москвы



Через некоторое время Россия продолжит попытки свергнуть украинское правительство. Скорее всего, Москва сначала попытается захватить Одессу и другие черноморские порты с целью сделать Украину экономически нежизнеспособной страной, не имеющей выхода к морю. Если ему это удастся, Путин начнет новое наступление на Киев с целью сместить нынешнее правительство и установить промосковское марионеточное правительство. Таким образом, война Путина в Украине, вероятно, будет продолжаться еще очень долго.

Чем дольше будет длиться война, тем большее влияние на ее ход будет оказывать внутренняя политика. В 2024 г. в Украине и США пройдут президентские выборы. Зеленский все еще популярен в Украине как президент военного времени, но у него будет меньше шансов выиграть выборы, если он пойдет на территориальные уступки. А если президентом США в 2025 г. станет Дональд Трамп или другой республиканец с такими же взглядами, поддержка Украины со стороны США ослабнет.

Внутренняя политика также сыграет свою роль за пределами этих стран – и, фактически, за пределами Запада в целом. Соединенные Штаты и их союзники, возможно, хотят изолировать Россию, но много государств глобального Юга, во главе с Китаем, рассматривают российско-украинскую войну как локальный европейский конфликт, который их не затрагивает. Китай даже риторически поддержал Россию, он отказался вводить санкции и поддержал ее в Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил отношение развивающихся стран, сказав, что «в ряде областей Россия является очень важным партнером». Для большей части глобального Юга проблемы касаются топлива, продовольствия, удобрений, а также вооружений. Эти страны не беспокоит то, что Россия нарушила Устав ООН и международное право, совершив неспровоцированное нападение на территорию соседа.

Бо́льшая часть мира не только отказывается критиковать Россию или применять к ней санкции; многие страны просто не принимают точку зрения Запада на то, что стало причиной войны и насколько серьезен конфликт. Вместо этого они критикуют США и утверждают, что действия России в Украине ничем не отличаются от действий США в Ираке или Вьетнаме.

Международные институты также оказались бесполезными. Организация Объединенных Наций и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе были неспособны предотвратить или остановить эту войну.

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ

Манипуляции Путина с историей позволяют предположить, что его претензии выходят за пределы Украины и идут дальше в Европу и Евразию. Его целями могут стать страны Балтии, и Польша также некогда была частью Российской империи. Бо́льшая часть современной Молдовы входила в состав Российской империи, и многие предполагают, что это государство может быть следующим в поле зрения Москвы. С 1809 по 1918 год в состав Российской империи входила и Финляндия. Возможно, Путин не сможет завоевать эти страны, но его агрессивные заявления о возвращении российских колоний могут запугать соседей и вывести их из равновесия. В идеальном мире, созданным Путиным, он получит рычаги влияния и контроль над их политикой, угрожая до тех пор, пока они не позволят России диктовать их внешнюю и внутреннюю политику.

Идея Путина заключается в том, чтобы построить новую версию российской империи



Он «собирает земли», как это делали русские цари и императоры. И Путин хочет, чтобы Россия стала единственным исключением из неумолимого цикла подъема и падения империй. В XX веке Австро-Венгрия и Османская империя распались после Первой мировой войны. После Второй мировой войны Британия и Франция отказались от своих империй. Но Путин пытается воскресить из гроба царскую Россию.

В этом есть своя историческая ирония. Путин отменяет одно из величайших достижений своего величайшего героя – Петра I. Во время своего правления тот открыл «окно на Запад», путешествуя по Европе, приглашая европейцев приехать в Россию и помочь развитию ее экономики, а также заимствуя европейские технологии. Вторжения и территориальные экспансии Владимира Путина захлопнули это окно. Он отправил европейцев обратно домой и заставили целое поколение талантливых россиян в изгнание. Петр повел Россию в будущее. Путин толкает ее назад в глубокое средневековое прошлое.

Фото: Anton Vagano / Reuters