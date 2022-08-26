В Барнауле следователи намерены допросить 100 свидетелей по делу о военном «фейке»

В Барнауле Следственный комитет планирует допросить не менее 100 свидетелей по уголовному делу о публикации военного «фейка» (ст. 207.3 УК РФ) в Telegram. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Проект продолжает получать сообщения из Барнаула о допросах свидетелей по данному уголовному делу. Сами допрашиваемые утверждают, что следователи разыскивают автора публикаций о действиях российской армии в Украине в Telegram-канале «Антипутинцы». СК возбудил уголовное дело по данному факту 17 марта 2022 года.

В поле зрения сотрудников СК попадают жители Барнаула, которые ранее высказывали критику в отношении российских властей, а также принимали участие в протестных акциях. «Сетевые свободы» отмечают», что именно так работает механизм полицейского профилирования, о котором ранее выпускался доклад.

Ранее «Сетевые свободы» опубликовали исследование о разработке правоохранительными органами технологии политического профайлинга. Аналитики правозащитного проекта выяснили, что полиция собирает сведения не только о передвижениях, месте жительства и отпечатках пальцев людей, но также об их интересах, отношении к оппозиционным движениям и данные из их соцсетей.