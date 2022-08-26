Глава «Дома с маяком» Лида Мониава — хочу попросить вас помочь украинским беженцам

Хочу попросить вас помочь беженцам из Украины деньгами. Любая сумма начиная с 1 тысячи рублей сейчас будет очень важна.



У нас сегодня вышел тяжелый день. Сначала мы получили заявку от семьи. Позвонили им узнать, что конкретно нужно и услышали историю, от которой плакала кажется вся наша команда из 300 волонтеров-кураторов. Мариуполь, постоянные обстрелы, семья переехала к родителям, чтобы держаться вместе. В одной квартире бабушка, дедушка, мама, папа и трое детей. В 12 дня собрались готовить обед на улице во дворе у костра, т.к. электричества в городе нет. Папа пошел за дровами. В это время в квартиру прилетело 2 снаряда. Когда папа вернулся, трое его детей и теща были мертвы, а жена и свекровь ранены. У жены с тех пор было две операции, она потеряла один глаз и теперь плохо слышит, в одном ухе постоянный гул.



От таких историй хочется выть, но люди обращаются к нам, не чтобы получить в ответ кучу слез, а чтобы получить конкретную помощь. Все ужасно, и говорить об этом можно бесконечно, и плакать тоже. Но сейчас этим людям не в чем приготовить еду, и они просят кастрюлю и сковородку. А еще лифчик, прокладки, куртку на осень. Крупу, тушенку и консервы. И психолога.



Не успели мы очухаться от этой истории, как позвонили из другой семьи. Девочка 18 лет — ее маму забрали в больницу. Семья из Рубежного, много всего пережили, дом разрушен, даже деревьев на участке не осталось. Потом девочка позвонила снова — мама только что умерла, вроде как от обширного инсульта. Пережила войну, голод, бомбежки, эвакуацию в чужую страну и умерла тут от инсульта. Завтра наш бедный волонтер-куратор Даша будет заниматься организацией похорон, нужны будут на это деньги.



У «Дома с маяком» под опекой уже больше тысячи семей беженцев. В одной семье 8 человек, в другой один, итого 3-4 тысячи человек из Украины, которые лишились всего что имели и сейчас очень нуждаются в помощи. Я рассказала самые страшные истории за сегодня, не все такие. Но все это люди, которым нечего есть, не во что одеться, не на что купить лекарства, не в чем вскипятить кипяток и нечем застелить постель. И самой постели тоже часто нет.



Беженцы в России ни на что не имеют прав, ни на плановую медицинскую помощь, ни на обеспечение лекарствами, ни на легальную работу, ни на социальную помощь. Люди-невидимки. Они ходят по инстанциям, стоят в очередях, оформляют документы. Каждая поездка в очередное учреждение — деньги на проезд (где их взять?). Каждый документ надо перевести на русский язык и заверить у нотариуса, это дорого, но иначе документ не примут. Даже у детей для устройства в школу требуют нотариально заверенный перевод табеля с оценками или перевод каждой страницы чего-нибудь многостраничного для студентов, которые хотят поступить в российский вуз.



Раз в сутки ночью я сажусь и открываю таблицу «заявки». 300 волонтеров-кураторов общаются с семьями, и когда семье что-то нужно, они оформляют в таблице заявку. А я должна по этой заявке им что-то ответить. За сутки я получаю около 80 заявок. Надо 14 тысяч рублей, чтобы купить мальчику 12 лет из Мариуполя обувь, одежду и канцтовары к школе. Мама очень волнуется, что вот-вот 1 сентября, из школы прислали список, а у нее ни работы, ни сбережений, что делать? Или женщина, стыдно признаться, но нет средств на трусы и лифчик, нужно 3 тысячи рублей. Куча заявок, где людям нужна просто еда. И стыдливые списки: крупа, макароны, растворимый кофе, тушенка, морковка. Много заявок по медицине, людям нужны лекарства от температуры, боли, «сердца», по неврологии и т.п. Или онкобольные, которым нужна химия, ее ведь беженцам никто бесплатно не дает.



Семьи просят хотя бы на 1 месяц помочь с оплатой съемной квартиры. У нас строгие критерии — помогаем с арендой только тем, у кого уже есть работа, доход, и в следующем месяце они могут доказать, что оплатят сами. Проблема, что когда ты снимаешь квартиру, надо заплатить сразу за 2 мес. и еще риелтору, это они уже не в силах. И много трогательного — люди вывезли с войны свою кошку или собаку. И просят еду даже не для себя, а для своей кошки и собаки. Чем ближе 1 сентября, тем больше заявок от встревоженных родителей, у которых дети не собраны в школу.



Я понимаю, что если открою сбор на что-то конкретное — вы откликнетесь. Но сейчас обращений от беженцев настолько много, все звонят и пишут нам одновременно, похороны, дни рождения — все это надо успевать одновременно. Передо мной сейчас 80 заявок, по которым нужны деньги. Так каждый день. Я не могу рассказать историю каждой семьи, попросить помочь именно им, соединить вас именно с ними.



Прошу просто мне поверить и помочь. Мы тщательно проверяем все заявки, изучаем документы, миграционные карты, проверяем штампы в каждой миграционной карте. У нас есть стандарты помощи, эксперты, которые анализируют каждый запрос. Заявки на лекарства смотрят медики, юрист проверяет, нельзя ли этот запрос организовать бесплатно от государства. Эти 80 заявок на помощь каждый день — проверенные, адекватные потребности от людей, которые реально очень нуждаются в помощи.



Если вы можете принять участие в деле помощи беженцам — напишите мне в вотсап 8 968 029 38 29 сумму, которую вы готовы пожертвовать и разово или регулярно? Под эту сумму мы подберем потребности от семей: например, у вас есть возможность потратить 5 тыс., и как раз на 5 тыс. конкретной семье беженцев сейчас надо оплатить что-то необходимое. Тогда мы вас соединим, попросим оплатить с доставкой в семью заказ в магазине или перевести деньги.



Всем, кто готов сейчас помогать беженцам — присылайте мне в вотсап 8 968 029 38 29 сумму, которую вы можете выделить.



Спасибо!



