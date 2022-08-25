«Голос»*: во многих регионах на выборы вышли новые партии «парламентской оппозиции»

Аналитики движения «Голос»* опубликовали новый доклад о сентябрьских выборах. Крупные группы избирателей были выброшены из выборного процесса, но в некоторых регионах «местами есть жизнь», заключили эксперты.

В последние годы число парламентских партий расширилось — в Госдуму в прошлом году прошли «Новые люди». Во многих регионах появились и собственные лидеры: например, прошли в региональные парламенты Партия пенсионеров и «Коммунисты России».

«Это привело к тому, что люди, которые раньше находились в «парламентских партиях» на вторых ролях, проиграли внутрипартийные конфликты или просто испытывают дискомфорт от нахождения в рядах «Единой России» (особенно сейчас), получили возможность сменить свою «партийную идентичность» и попробовать перезапустить свою карьеру», — пишет «Голос»*

Это упростило выдвижение на выборы, но желающих баллотироваться стало меньше. В этом году показатели формальной конкуренции в регионах стали одними из самых низких за последние 10 лет. Усилились репрессии в отношении кандидатов, а решения комиссий иногда носят произвольный характер. В этом году продолжилось использование для этих целей «антиэкстремистского» законодательства (причем даже в этих случаях правоприменительная практика противоречит букве закона) и нового законодательства о «дискредитации армии». Даже не предусматривающий ограничений выборного права закон об «иноагентах» используют, чтобы убрать неугодных кандидатов. Показатель отсева партий на этапе выдвижения снизился, но изначально было выдвинуто мало списков.

В связи с этим возможности не может использовать оппозиция, но всячески использует власть. Например, «спойлер» КПРФ — «Коммунисты России» — частью состоит из экс-единороссов и выходцев из КПРФ.

В регионах никуда не делись протестные настроения. Но власть продолжает политику управляемой и ограниченной конкуренции. У формально конкурирующих партий откровенно «договорные» отношения. Поддержанные властью кандидаты «маскируются» под оппозиционеров или самовыдвиженцев. Это может свидетельствовать о неуверенности властей в достижении желаемых результатов.

«Показательны в этом смысле московские муниципальные выборы: если из 2387 самовыдвиженцев регистрацию получили 1614 (67,6%), из 179 кандидатов партии «Яблоко» — 152 (84,9%), то из административно поддерживаемой коалиции «Мой район» — 157 человек из 158», — анализируют эксперты

Аналитики отмечают, что старые партии переживают нелегкие времена. ЛДПР приходится адаптироваться к потере Владимира Жириновского. У «Справедливой России» списки от региона к региону традиционно очень неровные, отличается и стратегия ведения кампании. Что у ЛДПР, что в «СР» результаты будут зависеть во многом от региональных лидеров, использования местными элитами узнаваемых лидеров партии или региональных координаторов.

У КПРФ отмечают в этом году значительное омоложение состава: часто на выборы выдвигают местных активистов.

«На протяжении нескольких последних лет КПРФ представляла собой своего рода «супермаркет», на полках которого можно было найти практически что угодно — от сталинистов и религиозных фанатиков до либертарианцев и сторонников Алексея Навального**. Эта ситуация была одновременно выгодной (давала дополнительные голоса) и опасной (вызывала раздражение власти), но соответствовала интересам разных групп внутри партии, которые конкурировали друг с другом. Не исключено, что в нынешних условиях эта ситуация подходит к концу», — заключают эксперты.

«Новые люди» в некоторых крупных городах не выдвинули списки: есть проблемы с подбором кандидатов. Ставка делается на молодых, ранее неизвестных политиков и предпринимателей. Некоторые из них были связаны с «Единой Россией» или с местными властями.

«Яблоко» уже провалило выборы этого года: оба списка в региональные заксобрания Сахалинской и Саратовской областей выбыли.

«Единая Россия» продолжает делать ставку на административную и корпоративную мобилизацию.

На выборах губернаторов почти отсутствует конкурентная борьба уже на этапе выдвижения. Многие отказались от участия еще на этом этапе. Отсев кандидатов составил около 19%, а в регионах в среднем выдвинулось 4-5 кандидатов. Однако это подтверждает искусственность системы муниципального фильтра, которая позволяет достигать на стадии регистрации «плановых» показателей. В регионах при этом местами довольно сильны протестные настроения.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».

** Алексея Навального власти внесли в реестр лиц, причастных к «терроризму» и «экстремистской деятельности».





Фото: ТАСС