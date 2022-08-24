Минюст РФ расширил перечень экстремистских организаций «Гражданами СССР»*

Минюст России внес в реестр экстремистских организаций общественное движение «Граждане СССР»*, сообщается на сайте ведомства в среду. Соответствующее постановление 16 июня принял Самарский областной суд.

Движение находится в перечне экстремистских организаций с 2019 года. Тогда в список были внесены некоторые другие названия организации «Граждане СССР»* («Союз Славянских Сил Руси»*, «Союз Советских Социалистических Республик»*). Теперь же реестр пополнился такими названиями, как «Совет Советских Социалистических Районов»*, «Верховный Совет Союза Советских Социалистических Районов»*, «Верховный Совет Воинов Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов»* и другие.

Сторонники «Граждан СССР»* отрицают распад Советского Союза и продолжают жить по советским паспортам и советским законам. Подчиняться российскому законодательству и признавать действующую власть его адепты отказываются.

*Все перечисленные организации признаны Минюстом РФ экстремистскими и подлежат ликвидации.

