Неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание областной администрации в Орле

В Орле неизвестный бросил в здание областной администрации два «коктейля Молотова». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Клычков.

«В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — написал он.

Как следует из записи с камер видеонаблюдения, которую опубликовал Клычков, неизвестный в черной куртке подъехал к входными дверям здания областной администрации на велосипеде и бросил в него две бутылки с зажигательной смесью. После этого нападавший скрылся. Клычков предположил, что нападавший решил таким образом решил отметить День независимости Украины.

«Говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном – разберутся правоохранительные органы», — добавил губернатор.



