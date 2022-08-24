Белорусскую активистку Яну Пинчук этапировали в Ярославль. Отсюда она отправится в Смоленск, а потом — в Беларусь, сообщили в Telegram-канале «Свободу Яне Пинчук».

Сторонники рассказали, что этап занял четыре дня. После тяжелых сумок у активистки сильно болят руки: этап идет в столыпинском вагоне.

Активистку решили экстрадировать из России в Беларусь в августе. Ранее она находилась в СИЗО-6 «Печатники» в Москве, а задержание состоялось в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что Пинчук участвовала в создании оппозиционных Telegram-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%», которые суд в Беларуси признал экстремистскими. В Беларуси ее обвиняют по пяти статьям УК. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы. ООН призывала не выдавать Пинчук, но на ее прошение о политическом убежище в России ответили отказом.