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#Новости

Яну Пинчук этапировали в Ярославль

24.08.2022

Оттуда она должна будет попасть в Смоленск, а потом — в Беларусь

Белорусскую активистку Яну Пинчук этапировали в Ярославль. Отсюда она отправится в Смоленск, а потом — в Беларусь, сообщили в Telegram-канале «Свободу Яне Пинчук». 

Сторонники рассказали, что этап занял четыре дня. После тяжелых сумок у активистки сильно болят руки: этап идет в столыпинском вагоне. 

Активистку решили экстрадировать из России в Беларусь в августе. Ранее она находилась в СИЗО-6 «Печатники» в Москве, а задержание состоялось в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге. 

Следствие считает, что Пинчук участвовала в создании оппозиционных Telegram-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%», которые суд в Беларуси признал экстремистскими. В Беларуси ее обвиняют по пяти статьям УК. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы. ООН призывала не выдавать Пинчук, но на ее прошение о политическом убежище в России ответили отказом. 


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