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#Новости

После протестов на месте лагеря ГУЛАГа в Искитиме не откроют исправительный центр ФСИН

22.08.2022

Об этом сообщил мэр города Сергей Завражин

В Искитиме возле птицефабрики планировали открыть исправительный центр ФСИН. После протестов жителей его передумали строить, сообщил «ВКонтакте»‎ глава города Сергей Завражин. 

Он сказал, что провел экстренный брифинг по этому вопросу. 

«Мной было направлено обращение в адрес руководства Новосибирской птицефабрики с просьбой еще раз вернуться к этому вопросу. И выйти на ГУФСИН с предложением расторгнуть договор и не открывать исправительный центр»‎, — сообщил мэр. 

Он добавил, что в городе «уважают мнение жителей, дорожат людьми»‎. Но подчеркнул, что ничего противозаконного в их решении не было. 

Исправительный центр ФСИН планировали построить на месте бывшего лагеря ГУЛАГа. Место выбрали возле нынешней птицефабрики: силовики считали, что там не хватает рабочих. «Тайга.Инфо»* писала, что Искитимский лагерь появился в структуре Сибирского лагероуправления в 1929 году и просуществовал до 1956 года. Сюда отправляли политических заключенных, жен «врагов народа», уголовников, осужденных по тяжким статьям, «штрафников» из других лагерей. Женщины и мужчины одинаково работали на добыче извести и камня. Смертность была выше, чем в других лагерях, о чем сохранились доклады.


*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».


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