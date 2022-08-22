После протестов на месте лагеря ГУЛАГа в Искитиме не откроют исправительный центр ФСИН

В Искитиме возле птицефабрики планировали открыть исправительный центр ФСИН. После протестов жителей его передумали строить, сообщил «ВКонтакте» глава города Сергей Завражин.
Он сказал, что провел экстренный брифинг по этому вопросу.
«Мной было направлено обращение в адрес руководства Новосибирской птицефабрики с просьбой еще раз вернуться к этому вопросу. И выйти на ГУФСИН с предложением расторгнуть договор и не открывать исправительный центр», — сообщил мэр.
Он добавил, что в городе «уважают мнение жителей, дорожат людьми». Но подчеркнул, что ничего противозаконного в их решении не было.
Исправительный центр ФСИН планировали построить на месте бывшего лагеря ГУЛАГа. Место выбрали возле нынешней птицефабрики: силовики считали, что там не хватает рабочих. «Тайга.Инфо»* писала, что Искитимский лагерь появился в структуре Сибирского лагероуправления в 1929 году и просуществовал до 1956 года. Сюда отправляли политических заключенных, жен «врагов народа», уголовников, осужденных по тяжким статьям, «штрафников» из других лагерей. Женщины и мужчины одинаково работали на добыче извести и камня. Смертность была выше, чем в других лагерях, о чем сохранились доклады.
*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».