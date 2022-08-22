Ответственность за взрыв машины Дугина взяла Национально республиканская армия

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев распространил заявление Национальной Республиканской Армии (НРА). Они взяли на себя ответственность за подрыв машины Александра Дугина. Во время взрыва в ней находилась его дочь Дарья. Девушка погибла.

Заявление НРА также опубликовали в Telegram-канале «Роспартизан».

«Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России! Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, попавшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть. Нищета и гробы для одних, дворцы для других — суть его политики», — сказано в заявлении.

НРА далее отметила, что лишенные права голоса люди имеют право на восстание против тиранов. Они планируют уничтожить и свергнуть Путина, остановить уничтожение России и соседей.

«Мы объявляем чиновников Правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора — те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться», — добавили в заявлении. К чиновникам в пособники Путина и изменники родины они добавили и бизнесменов, зарабатывающих деньги на коррупции, и силовиков. Законными целями в НРА считают и военные грузы. И они пообещали новые атаки.

«Мы помним про взрывы домов в России, приведшие Путина к власти. Знаем, что режим не остановится перед любым самым чудовищным преступлением. И заявляем: мы проводим акции только против лиц этой власти. Мы не будем атаковать гражданские объекты и мирных граждан, и если путинские силовики будут делать подобные провокации и приписывать жертвы нам — не верьте им!», — сообщили активисты.

Российских солдат они призвали сложить оружие, а россиян — присоединиться к движению под бело-сине-белым флагом «новой России вместо опозоренного путинской властью триколора».

«Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву. Все, кто исполняет нашу программу вплоть до смены режима – освобождаются от ответственности, предусмотренной законами узурпатора», — добавили в НРА.