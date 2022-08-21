Жители города Кимры попросили отремонтировать водовод Мишустина

В городе Кимры Тверской области жители создали петицию к председателю правительства Михаилу Мишустину. У него они просто решить проблему с питьевой водой: после аварии на водоводе 14 августа почти 20 тысяч горожан остаются без питьевой воды.

Водовод проложен еще в 1979 году. Это не первая подобная авария — предыдущая была в марте этого года. Износ сооружений близок к 100%. Нова поломка возможна в любое время.

После последнего происшествия люди получили официальную информацию только 17 августа.

«Подвоз и раздача питьевой воды тоже была организованы только 17 августа, да и то в количестве не соответствующем требуемом. Можно было было простоять в очереди на 30-градусной жаре два часа и остаться ни с чем», — пишут авторы петиции.

Водолазы отчитались о ремонте 19 августа. Но давление, чтобы избежать новых прорывов, было понижено настолько, что до верхних этажей вода не доходила.

«В случае очередного прорыва водовода в отопительный сезон, более 20 тысяч человек рискуют остаться не только без воды, но и с размороженной системой отопления. Однако после первой аварии администрация города Кимры не предприняла никаких активных действий, опасаемся, что и после августовской аварии всё сойдёт на нет. По имеющейся у жителей информации, все отчёты о катастрофической ситуации в городе уходят в областное правительство в сильно приглаженном варианте, чтобы «не поднимать волну». Поэтому у нас нет надежды на благополучное разрешение без вмешательства федеральных властей», — заключают жители.

Они требуют полной замены, фактически, ветхого водопровода по дну Волги.