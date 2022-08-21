В Екатеринбурге прекратили дело о «фейках» про армию

В Екатеринбурге прекратили административное дело о «фейках» про армию в отношении 38-летнего Дмитрия Рыкова. По информации «Вечерних ведомостей», решение приняли в Верх-Исетском районном суде впервые.

Ранее Рыкова оштрафовали на 45 тысяч рублей, но он обжаловал это решение. В начале августа он выиграл апелляцию. Основным аргументом стало неуведомление о заседании суда первой инстанции: без Рыкова суд назначил ему 45 тысяч рублей штрафа. Кроме того, срок давности по статье 20.3.3 КоАП составляет три месяца: поэтому сейчас дело прекратили. Пикет Рыков провел 10 апреля.

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