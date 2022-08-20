Как ФСБ обманула Кремль и проиграла Украину

В середине февраля агенты Федеральной службы безопасности (ФСБ), находившиеся в Киеве, начали получать странные сообщения из центра. «Собирайте вещи и уезжайте из Киева. Ключи от квартир оставляйте на местах».

Указания исходили от старших офицеров подразделения ФСБ с прозаическим названием — Департамент оперативной информации. Как часто бывает в России, банальное название скрывает довольно зловещую функцию: по утверждению Службы безопасности Украины (СБУ), в феврале целью было уничтожение украинского правительства и установление пророссийского режима в стране.

Приказы означали, что план начал действовать. Оперативники ФСБ были уверены, что вскоре они будут контролировать рычаги власти в Киеве, и провели последние дни перед войной, обустраивая квартиры для размещения сотрудников, которые должны были прибыть в Киев сразу после смены власти.

«Удачной поездки!» — написал один офицер ФСБ другому, направлявшемуся для участия во вторжении (сообщение было перехвачено СБУ). Но нет никаких указаний на то, что адресат когда-либо добрался до столицы: после отступления российских войск от Киева все планы ФСБ рухнули.

КВАРТИРА С ВИДОМ НА ДНЕПР



ФСБ, в сферу деятельности которой входит политический шпионаж в России, а также шпионаж в бывших советских республиках, на протяжении десятилетий проникала в Украину, пыталась коррумпировать ее институты, подкупала чиновников и мешала любому предполагаемому дрейфу страны в сторону Запада. Ни один аспект миссии ФСБ за пределами России не был более важным, чем действия против украинского государства.

Тем не менее ведомство не смогло ни вывести из строя правительство Украины, ни разжечь хоть какое-то подобие пророссийских настроений, не смогло и подорвать власть президента Владимира Зеленского. По словам западных официальных лиц, в ФСБ либо не понимали, насколько решительно украинцы отреагируют на вторжение, либо не хотели доносить трезвые оценки до президента Путина.

«Русские ошиблись на целую милю, — говорит один высокопоставленный американский чиновник, имеющий доступ к разведданным о России и ее спецслужбах. — Они затеяли целую войну, чтобы достичь стратегических целей, которые были им не по зубам».

В месяцы, предшествовавшие войне, подразделение ФСБ, ответственное за работу в Украине, значительно увеличило штат, который расширил свою и без того обширную сеть платных агентов в аппарате безопасности Украины. Однако, по словам одного офицера украинской службы безопасности, хотя некоторые из них и саботировали оборону Украины, другие, получая деньги из ФСБ, после начала боевых действий отказались выполнять приказы Кремля.

«В ГРУ и армии было много фантазий насчет Украины, но больше всех фантазировала ФСБ, — говорит высокопоставленный западный чиновник по вопросам безопасности. — Именно ФСБ убедила Кремль в том, что весь путь будет усеян цветами». По словам чиновников, следуя этим ошибочным предположениям, и был разработан план войны, главным элементом которого было быстрое нападение на Киев и свержение правительства за считанные дни.

Зеленский должен был быть убит, захвачен или изолирован за границей, что создало бы политический вакуум, который заполнили бы уже агенты ФСБ



Вместо этого оперативники ФСБ, находившиеся в Киеве, были вынуждены отступить вслед за российскими войсками.

Среди тех, кто планировал прибыть в Киев в конце февраля, был старший офицер ФСБ Игорь Коваленко. В течение многих лет он был главным куратором некоторых известных украинских пророссийских политиков и чиновников, тайно находившихся на содержании Кремля, — включая членов оппозиционной партии, сопредседателем которой являлся близкий друг Путина Виктор Медведчук.

Игорь Коваленко. Фото: The Washington Post

В переписке Коваленко с подчиненным от 18 февраля говорится о том, что он просил их найти для себя квартиру в зеленом киевском районе Оболонь с видом на Днепр. Подчиненный Коваленко прислал ему адрес, номера телефонов и кодовые слова, которые использовались для связи с информатором, служившим в правительстве Зеленского.

Про Коваленко известно, что этот 47-летний ветеран ФСБ в последние годы отвечал за тайные связи службы с парламентом Украины и главной пророссийской партией Украины. По словам сотрудников СБУ, они установили наблюдение за квартирой на Оболони после того, как этот адрес всплыл в перехваченных сообщениях. Но Коваленко там так и не появился.

Главной задачей Службы оперативной информации и международных связей ФСБ (СОИМС) на протяжении многих лет было обеспечение влияния Москвы в республиках бывшего СССР, и в первую очередь в Украине.

Главой службы является Сергей Беседа, который начал свою карьеру в КГБ в конце 1970-х гг. и назначался на зарубежные должности, в том числе на Кубу. Потом он вернулся в Москву, чтобы возглавить операции в Украине, Грузии и других бывших советских республиках.

После того как в конце 2013 г. в Киеве вспыхнули протесты против пророссийского правительства Виктора Януковича, Беседа появился в украинской столице и настаивал, чтобы Янукович применил силу для подавления Евромайдана. Когда протестующие одержали победу, Янукович бежал в Россию с группой старших советников, подозреваемых в сотрудничестве с департаментом Беседы.

Сергей Беседа. Фото: moscowtimes.ru

Еще в 2019 г. СОИМС начала масштабное расширение своей агентуры в Украине, и согласно перехваченным сообщениям и другими разведданным, она выросла с 30 офицеров до 160. Чтобы привлечь сотрудников из других подразделений, СОИМС предлагала им бесплатное жилье в зданиях, прилегающих к академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве. За кураторами закреплялись регионы в Украине, и им поручалось составлять два списка: коллаборационистов, с которыми можно работать, а также противников, которых необходимо нейтрализовать.

В начале зимы 2022 г. органы безопасности Украины получили информацию о том, что оперативники СОИМС стали поддерживать прямую связь с российскими воздушно-десантными войсками. Прямое взаимодействие между ФСБ и военными является необычным и было расценено украинской разведкой как тревожный признак совместного оперативного планирования.

Беспокойство было вполне обоснованным. В первые часы вторжения воздушно-десантные силы России сыграли ключевую роль в захвате аэропорта в Гостомеле в окрестностях Киева. По словам официальных лиц, это был ключевой узел для штурма столицы, и сотрудники ФСБ находились там постоянно, пока российские войска не были вытеснены со взлетно-посадочной полосы силами ВСУ.

Однако некоторые разведданные указывают, что Россия не была готова к полномасштабным боевым действиям. В середине февраля служба внешней разведки Украины (СЗР) направила несколько групп агентов в Россию для наблюдения за воинскими частями. Одна из команд столкнулась там с «потемкинской деревней» российской техники: десятки запаркованных танков стояли в чистом поле лишь с небольшой охраной. Ни танкистов, ни бригад технического обслуживания поблизости не было.

В других местах украинские агенты наблюдали дисциплинарный хаос: на дороге стояли вереницы застрявших российских машин, солдаты обменивали у населения топливо и другие припасы на алкоголь



Как ни парадоксально, но эти сцены подпитывали скептицизм советников Зеленского, которые отказывались верить, что до вторжения остались считанные дни. Скептицизм сохраняли и европейские чиновники. В Киеве 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от Путина личное заверение в том, что Россия не пойдет на эскалацию конфликта. Шеф разведки Германии Бруно Каль (Bruno Kahl) несколькими днями ранее заявил, что решение Путина о нападении «еще не принято». (В день начала вторжения Каль находился в Киеве, и его пришлось эвакуировать на машине в Польшу.)

В итоге многие украинские силовики считали, что наращивание военной мощи России было в основном психологическим приемом, хотя и допускали, что Москва может использовать ракетные удары и атаки воздушно-десантных подразделений и спецназа для свержения правительства. В то время рейтинг одобрения Зеленского упал примерно до 26%, поскольку Украина столкнулась с энергетическим кризисом и давлением на ее валюту.

«Мы не предполагали... классического вторжения в стиле Второй мировой войны с танками, артиллерией и пехотой, — признал один высокопоставленный представитель украинской службы безопасности. — Они думали, что кто-то откроет им ворота, и не ожидали никакого сопротивления».

ЗРАДА, ОНА ЖЕ ИЗМЕНА

СБУ Украины, как и ее российский аналог, является прямым потомком КГБ. Она занимает бывшую штаб-квартиру КГБ в Киеве, имеет ту же бюрократическую структуру, что и ее советский предшественник, и в ней все еще служат офицеры, прошедших обучение в академии КГБ в Москве.

СБУ неоднократно предпринимала попытки очистить свои ряды от пророссийских элементов, в какой-то момент даже привлекла для этого в качестве советника сотрудника ЦРУ. Но при численности сотрудников в 27 000 человек ведомству было трудно справиться с этой проблемой (СБУ по меньшей мере в пять раз больше ее британского аналога MI5).

Задержание Олега Кулинича. Фото: pravda.com.ua

После начала войны нескольким высокопоставленным сотрудникам СБУ были предъявлены обвинения в государственной измене. Среди них бывший глава управления СБУ в Херсоне, которого обвиняют в том, что он приказал подчиненным покинуть свои посты, когда российские войска вступили в регион.

В июле украинские власти арестовали бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Согласно обвинениям, Кулинич был частью ячейки «спящих агентов» под руководством бывшего заместителя секретаря Совета безопасности Украины Владимира Сивковича. Сивкович еще в январе попал под санкции Министерства финансов США за участие в работе «сети российских разведчиков, проводивших операции влияния».

Как говорится в следственных документах, в 2019 г. Сивкович «поставил перед Кулиничем задачу» заниматься копированием секретных внутренних файлов СБУ, которые могли бы представлять «оперативный интерес» для спецслужб Российской Федерации.

Кроме того Сивкович и Кулинич вступили в сговор, чтобы помочь другому подозреваемому российскому шпиону, Андрею Наумову, получить контроль над департаментом контрразведки СБУ.

В июне Наумов был арестован в Сербии с наличными деньгами и драгоценными камнями на сумму более $700 000



Обвинение указывает, что в ночь перед вторжением Кулинич «намеренно» блокировал распространение разведданных, предупреждавших о том, что российские силы уже находятся в нескольких часах от границы в Крыму. В целом, по данным МВД Украины, было задержано более 800 человек, подозреваемых в содействии России путем шпионажа или саботажа. Власти также приняли меры против подозреваемых «агентов влияния» в правительстве и парламенте.

Главным среди них стал Виктор Медведчук, имеющий настолько тесные связи с Путиным, что российский лидер стал крестным отцом его дочери. В первые дни войны Медведчук скрылся, но в мае был арестован по обвинению в государственной измене и сейчас находится под арестом. По мнению следственных органов, Медведчук должен был стать главой марионеточного правительства, установленного Кремлем.

На всякий случай ФСБ создала целых два пророссийских правительства «в ожидании». Одно из них возглавлялось Януковичем, которого в Москве все еще называют «законным президентом». Это «правительство» находилось в Беларуси, самолет самого Януковича прибыл в Минск 7 марта. Затем Янукович обратился с открытым письмом к Зеленскому, в котором потребовал от украинского президента «остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения любой ценой». На следующей неделе, согласно данным, перехваченным украинской разведкой, начальник охраны Януковича трижды разговаривал со старшим офицером подразделения ФСБ по Украине.

Другая группа, в которую также входили бывшие члены правительства Януковича, была собрана на Донбассе. Среди них один из лидеров Партии регионов Олег Царев, который в марте прибыл на оккупированные территории и объявил о своем присутствии в Украине в Telegram, пообещав, что «Киев будет освобожден от фашистов».

В телефонном интервью The Post в июле Царев сказал, что в первые недели войны он даже был в окрестностях Киева, путешествуя с «друзьями». Однако Царев утверждал, что у него «не было ни с кем никаких договоренностей о новом правительстве».

КУМ ПУТИНА, НЕУДАЧНИК

В начале 2000-х гг. Медведчук занимал пост главы администрации президента Леонида Кучмы и считался «серым кардиналом» при президенте. Затем Медведчук сделал состояние в бизнесе и стал лидером главной пророссийской партии Украины.

По словам украинских официальных лиц, в отличие от других политиков Медведчук поддерживал прямые контакты с Путиным. Медведчук был самым заметным голосом в хоре союзников Кремля, уверявших Москву в том, что Зеленский слаб, что его правительство рухнет и что российские войска будут с радостью встречены украинским народом.

В течение нескольких лет телеканалы Медведчука регулярно поносили Зеленского и транслировали пророссийскую пропаганду. По информации спецслужб, компании Медведчука, имевшие доли в нефтеперерабатывающем заводе на юге России, служили каналом для перевода денег, которые шли на поддержку пророссийских сил.

Виктор Медведчук после ареста. Фото: Liga.net

Министерство финансов США ввело санкции против Медведчука еще до войны, и в январе наложило санкции на функционеров его партии, обвинив их в сотрудничестве с российской разведкой и попытках «свергнуть украинское правительство».

Война стала поражением Медведчука, не оправдавшего надежд Москвы. В Украине распалось не правительство Зеленского, а пророссийская политическая сеть, и до десятка высокопоставленных партийных чиновников после вторжения были вынуждены покинуть страну. В середине апреля был арестован сам Медведчук, вскоре украинские власти предложили отдать его в Москву в рамках обмена пленными. Однако Кремль не проявил интереса к сделке, что стало одним из немногих видимых признаков раздражения Путина.

Как считает политолог Константин Батозский, для Кремля Медведчук «предатель, который взял деньги и не добился никаких результатов. Это битая карта, использовать его больше никогда не будут. Сам он тоже не хочет в Россию, потому что там ему зададут самый неприятный вопрос в мире: Где деньги? Куда они делись?»

КАК ФСБ СОЗДАЛА СВОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

Сегодня уже очевидно, что все без исключения разведывательные службы допустили существенные просчеты.

Разведка США догадалась о намерениях Путина, но недооценила способность Украины выдержать натиск. Эта ошибка способствовала нерешительности Соединенных Штатов отправить тяжелое вооружение Украине на начальном периоде войны.

Украинские спецслужбы уделяли слишком много внимания деталям, которые указывали на то, что российских войска не готовы к полномасштабным боевым действиям.

Провалы российской разведки представляются более системными, ее работа была омрачена ненадежными источниками, отсутствием стимулов донести до Кремля жесткую правду и повсеместной предвзятостью, которая соответствовала презрительному отношению Путина к Украине.

По информации СБУ, ФСБ подпитывала эти иллюзии, предоставляя информацию, подготовленную в угоду Кремлю, и используя источники, у которых были свои собственные причины — политические и финансовые — создавать искаженную картину мира. Одним из таких источников называют аналитический центр, тесно связанный с ФСБ, — московский Институт стран СНГ, возглавляемый Константином Затулиным.

В докладе Института 2021 г. говорится, что установление контроля над Украиной — единственный способ «избавить Россию от вечной угрозы... исходящей от марионеточного государства, готового выполнить любой приказ вражеских сил Запада».

Одним из наиболее загадочных аспектов просчета России является то, что ФСБ получала информацию, ясно говорившую о том, что война с Украиной не будет легкой



Опросы, проведенные фирмой Research & Branding, которая, как считают в Украине, имеет тесные связи с ФСБ, показали, что Путин глубоко непопулярен в Украине. В апреле 2021 г. 84% украинцев сказали, что будут расценивать вторжение российских войск как «оккупацию», и только 2% рассматривали такой сценарий как «освобождение». Таким образом, идея о том, что российские войска в Украине будут только приветствовать, была выдумкой ФСБ.

Другой опрос был заказан Сивковичем и проводился всего за несколько недель до вторжения в конце января. В нем задавались чрезвычайно подробные вопросы о сценариях вторжения. Возможна ли «большая война» между Россией и Украиной? Испытывают ли люди «чувство тревоги за себя и своих близких» из-за наращивания российских сил? Способна ли армия Украины противостоять вторжению? Самым важным вопросом был «Готовы ли вы защищать Украину в случае необходимости?» На него утвердительно ответили 48%.

С украинской точки зрения, это был знак решимости, показывающий, что миллионы граждан готовы взять в руки оружие. Однако возможно ФСБ сделала противоположный вывод из тех же данных. И самое главное, неизвестно, были ли результаты этих опросов доведены до Кремля.

ПЛОХАЯ РАЗВЕДКА. МОЩНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ

В Украине считают, что ФСБ «не справилась с поставленной перед ней задачей. Но она продолжают действовать в Украине — не с тем же энтузиазмом, но продолжает». Последние разведданные указывают, что ФСБ перегруппировалась, переключив внимание на оккупированные территории.

«Мы видим, что происходит в Мариуполе, Мелитополе, Херсоне и других городах, находящихся под контролем российских войск», — говорит один из сотрудников украинской разведки. Там сотрудники ФСБ приступают к реализации плана, который ведомство первоначально разработало для Киева.

«Их цель — политический контроль, экономический контроль, контроль над преступными группировками. Все сферы деятельности на захваченной территории, — говорит сотрудник разведки. — Конечная цель — установить пророссийскую власть».

Херсон, самый крупный город, оккупированный российской армии, представляет леденящую душу картину того, какой могла бы быть жизнь по всей стране, если бы Россия смогла захватить столицу Украины.

Как сообщила помощник бывшего мэра города Игоря Колыхаева Галина Ляшевская, он был арестован в июне после отказа сотрудничать с оккупационными властями, и его местонахождение неизвестно. Его заменил бывший офицер КГБ Александр Кобец, ранее служивший в СБУ.

По словам Ляшевской, с апреля по меньшей мере 300 жителей города пропали без вести. Она также говорит, что многие были арестованы. В своем недавнем докладе организация Human Rights Watch пишет о десятках случаях пыток жителей Херсона.

Украинские официальные лица говорят, что ФСБ участвует в подготовке референдума, который в сентябре должен легитимизировать оккупацию, и возможно после этого город будет включен в состав России.