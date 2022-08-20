На месте лагеря ГУЛАГа в Искитиме хотят построить исправительный центр ФСИН

В Искитиме новосибирское ГУФСИН планирует построить исправительный центр для использования труда заключенных. Место выбрали возле нынешней птицефабрики: силовики считают, что там не хватает рабочих. Но в этом же месте был один из самых страшных лагерей всего ГУЛАГа, пишет «Тайга.Инфо»*.

Искитимский ОЛП (отдельный лагерный пункт) появился в структуре Сибирского лагероуправления в 1929 году и просуществовал до 1956 года. Сюда отправляли политических заключенных, жен «врагов народа», уголовников, осужденных по тяжким статьям, «штрафников» из других лагерей. Они должны были добывать известь и камень.

Женщины выполняли здесь тяжелые работы, как и мужчины, смертность была высокая. В лагере, помимо прочих заболеваний, был распространен туберкулез и тяжелый авитаминоз.

Жители Искитима выступили против стройки. Но по словам Дениса Репного, начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, инициатор проекта — «это президент Российской Федерации». Хотя позже он признал, что идея все-таки принадлежит ГУФСИН.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».