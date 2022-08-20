В Омске активиста оштрафовали за пикет в поддержку Ильи Яшина* и Алексея Горинова

В Омске активиста Артема Писаренко оштрафовали на 1 тысячу рублей за пикет в поддержку Ильи Яшина* и Алексея Горинова. Акция прошла в середине июля, пишет «7*7».

Активист рассказал, что сначала его хотели оштрафовать за «дискредитацию» армии, но потом вменили нарушение антиковидных ограничений. Во время акции прохожий пытался отнять у него плакат.

Писаренко в суде пытался доказать, что указ губернатора о запрете массовых мероприятий противоречит Конституции, но его все равно оштрафовали. Плакат у него изъяли.

Фото: скриншот видео «Омское гражданское объединение»

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».