Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, национальные лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Путин в ходе разговора возложил ответственность за систематические обстрелы электростанции на украинскую сторону, а также заявил, что они «создают опасность возникновения масштабной катастрофы».

Главы России и Франции «отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку». Кроме того, Путин напомнил о необходимости посещения экспертами ООН и Красного Креста следственного изолятора в Еленовке, где после обстрела в конце июня погибло больше 50 человек.

Путин также проинформировал Макрона о реализации зернового соглашения, заключенного с Турцией, Украиной и ООН. Глава РФ обратил внимание французского лидера на то, что «по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности». Французская сторона разговор пока никак не прокомментировала.