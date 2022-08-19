Сын замглавы правительства Еврейской автономной области погиб в Украине

Заместитель главы правительства Еврейской автономной области Мари Костюк сообщила о смерти в Украине своего сына Андрея Костюка. «Сибирь.Реалии»* сообщили, что его похоронили сегодня в Биробиджане.

Андрей Костюк служил в звании старшего лейтенанта, командовал ротой 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады.

«Мой Сын. Моя Гордость. Моя Опора. Моя Вера. Моя любовь. Моё Будущее. Отдать свою Жизнь ради будущего — это не поступок, это осознанное решение. Это - смысл жизни, который и определил выбор профессии- быть военным, быть защитником. Он бы никогда не смог поступить иначе», — написала Мария Костюк.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».