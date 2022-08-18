Дорога к войне: как США убедили союзников и Зеленского в неизбежности войны

THE WASHINGTON POST

Солнечным октябрьским утром руководители разведки, Пентагона и Госдепартамента приехали в Овальный кабинет Белого дома для срочной встречи с президентом Байденом. У них на руках были сверхсекретные документы: спутниковые снимки, данные радио- и электронного перехвата и информация от источников. Все они указывали на скорое полномасштабное вторжение России в Украину.

Уже нескольких месяцев Белый дом с опаской наблюдал за тем, как Путин перебрасывает десятки тысяч солдат и выстраивает танки и пусковые установки вдоль границ Украины. К концу лета советнику по национальной безопасности Джейку Салливану приходилось иметь дело со все растущим объемом разведывательной информации, касающейся России и Украины. Его неуверенность относительно намерений Москвы стала постепенно сменяться сомнениями, не слишком ли скептически он относится перспективе военных действий, и, наконец, перешла в серьезную тревогу. Тогда он настоял на заседании в Овальном кабинете с участием президента Байдена.

На нем присутствовали также вице-президент Камала Харрис, Госсекретарь Антони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Кроме них там были Директор национальной разведки Эврил Хэйнс и глава ЦРУ Уильям Бернс.

Докладчиком выступал Салливан, но главы всех ведомств были единодушны: разведданные об оперативных планах Путина, дополненные схемой развертывания войск вдоль границы с Украиной, показывали, что готовится массированное нападение. Эти данные имели много источников –информаторов в политическом руководстве России и в армии, от уровня руководства до тех, кто находился непосредственно в частях. Из всего складывалась угрожающая картина: в отличие от 2014 г. военные планы Путина предусматривали захват большей части страны.

Генерал Милли показал на картах позиции российских войск и украинскую территорию, которую они намеревались завоевать. Это был ошеломляющий план, который мог создать прямую угрозу восточному флангу НАТО и разрушить архитектуру безопасности Европы, созданную после Второй мировой войны.

Байден вступил в должность, пообещав оградить страну от новых войн, и он твердо решил, что Путина нужно либо сдерживать, либо противостоять ему. Однако Соединенные Штаты не могли действовать в одиночку. К сожалению, НАТО не была едина в вопросе о том, как вести себя с Москвой, и доверие к США в Альянсе было слабым. После катастрофической оккупации Ирака, хаоса, последовавшего за выводом войск США из Афганистана, и четырех лет, в течение которых президент Дональд Трамп стремился подорвать Альянс, в Белом доме не были уверены, что Байден сможет эффективно объединить Запад против российской экспансии.

На Западе Украину рассматривали как нестабильную бывшую советскую республику с высоким уровнем коррупции. Ответ США и союзников на агрессию 2014 г. был недостаточным и нестройным. Угроза нового вторжения означала, что украинцам потребуется значительное количество оружия, и это создавало дилемму. Малое количество оружия могло не защитить от России – много оружия могло спровоцировать прямой конфликт России с НАТО, возможно, и ядерный.

В тот день генерал Милли так обрисовал военный план Путина: «они планируют провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно по нескольким направлениям. Это их версия ‘Шока и трепета’» (Shock and Awe, операция армии США в Ираке в 2003 г. – NT).

Согласно первоначальному плану, российская армия должна была наступать на Киев с севера с двух направлений. Одной колоне предстояло двинутся через Чернигов, тогда как другая должна была обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через «зону отчуждения» между Чернобыльской АЭС и окружающими болотами. Наступление планировалось на зиму с тем, чтобы твердая почва стала легко проходимой для танков. Замкнув кольцо вокруг столицы, российские войска планировали захватить Киев за три-четыре дня. В свою очередь, спецназ должен был устранить президента Владимира Зеленского, убив его, если потребуется, и установить марионеточное правительство, дружественное Кремлю.

Одновременно вторжение должно было начаться с востока с тем, чтобы занять центральную Украину до Днепра, тогда как войска из Крыма имели задачу оккупировать юго-восточное побережье. В Кремле планировали закончить всю операцию за несколько недель.

[Карты вторжения России в Украину].

После оперативной паузы для перегруппировки и перевооружения войска должны были двинуться дальше на запад, к линии север-юг, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси. Наступление на запад Украины не планировалось – там оставался осколок украинского государства. Эта территория, по мнению Путина, была заселена неисправимыми «неонацистами-русофобами».

Как рассказала позднее Эврил Хэйнс, информация о секретных планах Кремля в отношении войны, полученная разведкой США, была «чрезвычайно подробной». Она включали в себя не только расположение войск и систем вооружений и детали оперативной стратегии, но и такие тонкости, как «необычное и резкое увеличение финансирования фондов чрезвычайных военных операций и создание резервных сил – даже тогда, когда имелся недостаток ресурсов для других неотложных нужд, например, борьбы с пандемией». Это уже не было похоже на попытку запугивания, вроде развертывания российских войск у границ Украины в апреле 2021 г.

У некоторых в Белом доме эта информация вызвала недоумение: масштаб амбиций российского лидера был за гранью разумного. «Разумная страна никогда не совершила бы такого», – сказал позднее один из участников встречи в Овальном кабинете. Военная операция предполагала оккупацию территории площадью более полумиллиона квадратных километров с населением почти 40 млн человек. И даже, если Путин сверг бы правительство в Киеве, антироссийские настроения грозили партизанской войной.

Однако разведданные показывали перемещение войск к границе для ведения полномасштабной кампании. Туда же доставлялись боеприпасы, продовольствие и прочие предметы снабжения.

Байден потребовал от своих советников прямого ответа на вопрос: может ли Путин на этот раз нанести удар? «Да, – подтвердили они, – это реальность». В течение следующих нескольких месяцев публично администрация будет повторять, что Путин еще не принял окончательное решение. Тем не менее, единственное, чего не могла сказать президенту его команда еще в октябре, – это когда именно российский президент нажмет на курок.

Уильям Бернс работал послом США в Москве и больше всех из администрации Байдена общался с Путиным. Бернс уверен, что российский лидер зациклен на Украине. Контроль над этой страной стал синонимом путинской концепции российской идентичности и власти. Убежденность Путина в том, что Украина должна быть поглощена Россией, в сочетании с подготовкой военных действий, не оставили у Бернса сомнений в том, что Путин готов к вторжению. «Я был уверен, что Путин настроен очень серьезно», – говорил Бернс несколько месяцев спустя.

II

Разведывательные данные подтвердили обещание, данное самим Путиным. В июле он опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которое было пронизано историческими упреками с сомнительными политическими выводами. Русские и украинцы, утверждал Путин, были «единым народом», но Россия была «ограблена» коварным Западом. «Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией», – написал Путин.

Всего за несколько недель до появления этой статьи, 16 июня, Байден и Путин провели встречу, которая, по их словам, была «конструктивной». На тот момент проблема Украина уже вызывала озабоченность, но, по мнению чиновников Белого дома, с ней можно было справиться. Один из старших помощников Байдена вспоминал о том, как они покидали Женеву: «когда мы садились в самолет и возвращались домой, не было и мысли, что мир стоит на пороге большой войны в Европе».

Однако следующая публикация Путина уже привлекла пристальное внимание Белого дома. Как сказал позднее Салливан, «мы попробовали понять, какова его конечная цель? Насколько сильно он готов надавить?» В качестве меры предосторожности 27 августа Байден распорядился отправить в Украину оборонительное оружие из запасов армии США на сумму $60 млн.

К концу лета, собирая воедино разведданные, аналитики, занимавшиеся изучением поведения Путина, все больше убеждались в том, что российский лидер видит, как окно его возможностей закрывается. Не являясь членом ни НАТО, ни Евросоюза, Украина неуклонно вовлекалась в западную политическую, экономическую и культурную орбиту. Этот дрейф вызывал недовольство Путина, подпитываемое более широким комплексом неприятия развала советской империи.

В своей мрачной оценке аналитики пришли к выводу, что Путин, которому скоро исполнится 69 лет, понимал, что у него остается мало времени, чтобы закрепить свое наследие как одного из великих российских лидеров – восстановившего российскую гегемонию на Евразийском континенте.

По словам аналитиков, Путин рассчитал, что любой ответ Запада на попытку вернуть Украину силой будет крупным по масштабам, но ограниченным по реальной силе. По их мнению, российский лидер полагал, что администрация Байдена пострадала от унизительного ухода США из Афганистана и хотела избежать новых войн. В США и Европе все еще продолжалась пандемия. Канцлер Германии Ангела Меркель, фактический лидер Европы, покидала свой пост и передавала власть непроверенному преемнику. Президенту Франции Эммануэлю Макрону предстояла борьба за переизбрание с соперниками справа, а Великобритания страдала от экономического спада после Brexit. Большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа, и это Путин мог использовать для того, чтобы вбить клин, расколов западный альянс. Путин накопил сотни миллиардов долларов денежных резервов и был уверен, что российская экономика сможет пережить неизбежные санкции, как это уже бывало в прошлом.

По словам Салливана, когда на октябрьском брифинге Байдену были представлены новые разведывательные и аналитические данные, у него было две реакции. Во-первых, чтобы попытаться сдержать Путина, «нужно было послать кого-то в Москву, чтобы тот встретился с русскими на высоком уровне и сказал им: 'Если вы сделаете это, последствия будут таковы'».

Во-вторых, нужно было проинформировать союзников об американских разведданных и привлечь их к тому, что, по мнению администрации, должно стать единой и жесткой политикой санкций против России, усиления и расширения обороны НАТО и помощи Украине.

Поэтому Бернс отправился в Москву, а Хэйнс – в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

У Милли сохранились карточки с записями тем, обсуждавшихся на октябрьском брифинге.

Задача: «Как обеспечить соблюдение основанного на правилах международного порядка» от страны с огромным ядерным потенциалом, «не доводя дело до третьей мировой войны?».

Решение №1: «Не доводить до прямого конфликта между вооруженными силами США и НАТО с Россией».

Решение № 2: «Сдерживать войну в географических границах Украины».

Решение № 3: «Укреплять и поддерживать единство НАТО».

Решение № 4: «Расширить возможности Украины и дать им средства для борьбы».

Советники Байдена были уверены, что Украина будет сопротивляться. США, Великобритания и другие члены НАТО потратили годы на обучение и оснащение украинских военных, которые стали гораздо более профессиональными и лучше организованными, чем до 2014 г. Однако в ходе обучения много внимания уделялось не только тому, как организовать сопротивление после российской агрессии, но и тому, как ее предотвратить. Оружие, которое поставлялось Украине, было в основном малых калибров и оборонительным – чтобы в Москве не расценили это как провокацию Запада.

У администрации также были серьезные опасения по поводу президента Украины, бывшего актера, который пришел к власти на волне народной поддержки и желания коренных перемен, но уже потерял часть авторитета в обществе потому, что не смог выполнить обещание заключить мир с Россией. 44-летний Зеленский, казалось, не мог сравниться с безжалостным Путиным.

Математика также была не в пользу Украины. У России было больше войск, больше танков, больше артиллерии, больше истребителей и ракет, и она уже продемонстрировала в предыдущих конфликтах свою готовность наносить удары по Украине.

Как считали в Вашингтоне, Киев, возможно, падет не так быстро, как ожидают в Москве, но он падет.

III

2 ноября Бернса проводили в кремлевский офис Юрия Ушакова, советника Путина по внешней политике и бывшего посла в США. Босс Ушакова был на другом конце телефонной линии и говорил с Бернсом из курортного города Сочи, куда он уехал от очередной волны коронавирусной инфекции в Москве. Российский лидер изложил свои обычные жалобы на расширение НАТО, угрозу безопасности России и нелегитимное руководство в Украине. «Он очень пренебрежительно отозвался о президенте Зеленском как о политическом лидере», – вспоминает Бернс.

Будучи привычным к выслушиванию тирад Путина за годы работы в Москве, Бернс выступил со своим собственным посланием: «Соединенные Штаты знают, что вы задумали, и если вы вторгнетесь в Украину, вы заплатите огромную цену». Бернс оставил письмо от Байдена, в котором тот описал, каковы будут последствия нападения России на Украину. Путин «был очень конкретен», – говорит Бернс. Он не стал отрицать данные разведки, указывающие на готовящееся вторжение России в Украину.

Директор ЦРУ также встретился с другим советником Путина, главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Патрушев полагал, что Бернс прилетел в Москву, чтобы обсудить следующую встречу Путина и Байдена, и был удивлен тем, что шеф ЦРУ приехал с предупреждением по поводу Украины.

В беседе с Бернсом он почти в точности повторил претензии Путина к истории и НАТО. Казалось, не было места для конструктивного взаимодействия, и это заставило директора ЦРУ задуматься, не создали ли Путин и его узкий круг помощников свою собственную виртуальную вселенную. Путин еще не принял необратимого решения о начале войны, но его взгляды на Украину ужесточились, его склонность к риску возросла, и российский лидер считал, что благоприятный момент может быстро пройти.

«Уровень моего беспокойства только повысился», – доложил Байдену шеф разведки.

IV

Пока Бернс беседовал с Путиным, Блинкен разговаривал в Глазго в кулуарах международного саммита по изменению климата с Зеленским. Глава Госдепа изложил картину, полученную от разведки, и описал тот шторм, который уже приближался к Украине. «Мы были вдвоем, в двух шагах друг от друга, – вспоминает Блинкен, – но это был трудный разговор».

Блинкен уже встречался с украинским президентом и думал, что знает его достаточно хорошо, чтобы говорить откровенно, хотя это и казалось сюрреалистичным – «говорить кому-то, что его страна будет захвачена». Зеленский показался ему «серьезным, взвешенным, стойким» – одновременное сочетание веры и неверия. Он сказал, что проинформирует свою команду. Но украинцы «видели много российских трюков в прошлом», и Зеленский опасался экономического краха, если в стране возникнет паника.

Позиции Блинкена и Зеленского заложили основу отношений, которая будут продолжаться как в частном, так и в публичном порядке в течение следующих нескольких месяцев. В Киеве не могли себе позволить полностью отвергать данные американской разведки – но считали эту информацию гипотетической.

Как позднее вспоминал Зеленский, он прислушивался к предупреждениям США, но ему не предлагали тех видов оружия, которые нужны Украине для самообороны. «Вы можете миллион раз говорить: ‘Слушайте, возможно вторжение’. Хорошо, вторжение может быть – вы дадите нам самолеты? Вы дадите нам ПВО? ‘Нет, вы же не член НАТО’. Ну, хорошо, тогда о чем мы говорим?»

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, американская сторона предоставила мало конкретных разведданных в поддержку своих предупреждений «до последних четырех или пяти дней перед началом вторжения».

Менее чем через две недели после встречи в Глазго, когда Кулеба и руководитель аппарата Зеленского Андрей Ермак посетили Государственный департамент в Вашингтоне, высокопоставленный американский чиновник встретил их чашкой кофе и улыбкой: «Ребята, ройте окопы!»

«Когда мы улыбнулись в ответ,– вспоминает Кулеба, – чиновник сказал: ‘Я серьезно. Начинайте рыть окопы. ... Вас атакуют. Крупномасштабное нападение, и вы должны к нему подготовиться’. Мы запросили подробностей, но их не было».

Если американцы были разочарованы скептическим отношением Украины к планам России, то украинцы были не менее обескуражены все более публичными предупреждениями США о грядущем вторжении. «Мы должны были найти баланс в реалистичной оценке рисков. Между подготовкой страны к худшему... и поддержанием экономического и финансового функционирования страны. –говорит Кулеба. – Каждый комментарий из США о неизбежности войны немедленно отражался на курсе валюты».

Ряд американских чиновников оспаривают воспоминания украинцев, утверждая, что они предоставляли киевскому правительству конкретную разведывательную информацию на ранних этапах и в период подготовки к вторжению. Однако, когда дело касается Украины, американская разведка вряд ли открывает всю информацию. Официальное руководство запрещало разведывательным агентствам делиться тактической информацией, которую Украина могла бы использовать для атак на места дислокации российских войск в Крыму или на востоке страны.

Разведывательный аппарат Украины также был пронизан российскими «кротами», и американские чиновники опасались, что секретная информация попадет в руки Москвы. Только после начала войны администрация Байдена изменила свою политику и стала делиться информацией о передвижении российских войск по территории Украины на том основании, что теперь страна защищается от вторжения.

V

На параллельной встрече во время конференции G20 в Риме в конце октября Байден поделился некоторыми разведданными и выводами с ближайшими союзниками Америки – лидерами Великобритании, Франции и Германии.

В середине ноября Хэйнс воспользовалась ранее запланированной поездкой в Брюссель, чтобы проинформировать более широкий круг союзников: Североатлантический совет НАТО, главный орган принятия решений в Альянсе, состоящем из 30 членов. Выступая в большом зале, она ограничила свои замечания тем, что, по мнению разведывательного сообщества, показывают факты, но не предложила политических рекомендаций. «Ряд членов скептически отнеслись к идее о том, что президент Путин серьезно готовится к возможности широкомасштабного вторжения», – вспоминает Хэйнс.

Французские и немецкие чиновники не могли понять, как Путин может пытаться вторгнуться и оккупировать огромную страну, имея всего лишь 80-90 тыс военнослужащих, сосредоточенных на границе. Кто-то предположил, что русские проводят учения, как утверждал сам Кремль, или играют в наперстки, чтобы скрыть цель, не связанную с вторжением.

Большинство сомневалось и отмечало, что Зеленский тоже считает, что Россия никогда не нападет с теми силами, которые видели американцы. А Украина должна понимать намерения России лучше всех. Только британцы и страны Балтии были полностью согласны. В какой-то момент чиновник из Лондона встал и жестом указал на Хэйнс: «Она права».

Однако Париж и Берлин помнили категоричные заявления США о разведданных по Ираку. Тень этого ошибочного анализа нависла над всеми дискуссиями перед вторжением. Некоторые также вспоминали, что всего несколькими месяцами ранее Вашингтон сильно переоценил устойчивость афганского правительства, когда американские военные выводили войска из страны.

«Американская разведка не считается надежным источником информации», – говорит Франсуа Эйсбур (François Heisbourg), эксперт по вопросам безопасности. – Есть мнение, что она склонна к политическим манипуляциям».

На несколько месяцев мнения среди европейцы разделились. «В основном, было три мнения. – говорит один высокопоставленный представитель администрации. – Для многих в Западной Европе то, что делали русские, было «дипломатией принуждения». Путин просто наращивает силы, чтобы посмотреть, чего он сможет добиться. Он не собирается вторгаться... вторжение выглядело как безумие».

Новые члены НАТО из Восточной Европы считали, что Путин «может что-то предпринять, но это будет ограничено по масштабам. – говорит чиновник. – Еще раз укусить от украинского яблока».

Но Великобритания и страны Балтии, которые всегда серьезно относились к намерениям России, считали, что грядет полномасштабное вторжение.

Когда скептически настроенные страны-члены Альянса попросили предоставить больше разведывательной информации, американцы предоставили некоторые данные, но все же не стали делиться ими полностью.

Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты редко раскрывали свои самые секретные разведданные для такой неоднородной организации, как НАТО – в основном из-за опасений, что может произойти утечка информации. Хотя американцы и их британские партнеры поделились значительным объемом информации, они утаили необработанные перехваты и характеристику источников, которые были важны для определения планов Путина. Это особенно расстроило французских и немецких чиновников, которые всегда подозревали, что Вашингтон и Лондон скрывают источники своих разведданных, чтобы они казались более впечатляющими, чем есть на самом деле.

По словам Хэйнс, некоторые страны Альянса предоставили свои собственные данные. Соединенные Штаты также создали новые механизмы для обмена информацией в режиме реального времени со своими партнерами в Брюсселе. Остин, Блинкен и Милли постоянно беседовали по телефону со своими коллегами, делились информацией и их уговаривали.

Позднее, как вспоминал один высокопоставленный европейский чиновник в НАТО, «разведданные передавались неоднократно, последовательно, четко, с большим количеством деталей, с очень убедительным сценарием и подтверждающими доказательствами. Во многомесячной попытке убедить союзников не было какого-то внезапного ‘момента озарения’. Это было как будто комната вся озарилась светом».

VI

Макрон и Меркель имели дело с Путиным в течение многих лет, и им было трудно поверить, что он настолько иррационален, чтобы начать катастрофическую войну. В течение нескольких недель после встречи Путина и Байдена в Женеве они пытались организовать саммит ЕС-Россия, но скептически настроенные члены блока рассматривали это как опасную уступку агрессивной позиции России.

Месяцы спустя, несмотря на новые данные американской разведки, французы и немцы настаивали на том, что у дипломатии есть шанс. Со своей стороны, американцы и британцы не надеялись, что какие-либо дипломатические усилия принесут плоды, но были готовы держать дверь открытой – если европейцы что-то предложат.

«Бо́льшая часть нашего внимания, – вспоминает Салливан, – была направлена на то, чтобы сказать им: ‘Послушайте, мы пойдем по дипломатическому пути и будем относиться к нему серьезно... если вы серьезно отнесетесь к планированию силового военного присутствия и санкций’». Каждая сторона была убеждена в своей правоте, хотя и готова была признать, что ошибалась.

В течение следующих нескольких месяцев американцы стремились показать европейцам, что они все еще готовы искать мирное решение, хотя уже и были убеждены, что российское участие в переговорах – это спектакль. «В принципе, это сработало», – говорит Салливан о стратегии администрации.

7 декабря Путин и Байден беседовали по видеосвязи. Путин заявил, что главным фактором в его решении направить войска к границе Украины было расширение западного альянса на восток. Как он утверждал, Россия просто защищала свои интересы и территориальную целостность.

Байден ответил, что Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время, и что Соединенные Штаты и Россия могут прийти к соглашению по другим вопросам, вызывающим у России озабоченность в связи с размещением американских систем вооружения в Европе. Как считал Байден, теоретически там была возможность для компромисса.

Некоторое время, пока Блинкен возглавлял дипломатические усилия США, неоднократно посещая столицы стран НАТО и штаб-квартиру альянса в Брюсселе, украинцы продолжали свои контакты с европейскими правительствами, которые все еще оставались менее убежденными относительно намерений Путина, чем американцы.

Как позже сказал Кулеба, он и другие члены правительства считали, что война будет. Но до самого вторжения «я не мог поверить, что мы столкнемся с войной такого масштаба», – говорит он. Единственной страной в мире, которая с уверенностью говорила нам, что будут ракетные удары, были Соединенные Штаты Америки. ... Все остальные страны не разделяли это мнение и говорили: ‘да, война возможна, но это будет, скорее, локализованный конфликт на востоке Украины’».

«Поставьте себя на наше место. – говорит Кулеба. – С одной стороны, США говорят вам нечто совершенно невообразимое, а все прочие подмигивают и говорят, что этого не произойдет».

На самом деле, британские и официальные лица прибалтийских стран считали, что полномасштабное вторжение вполне возможно. Но Кулеба был далеко не одинок в своем скептицизме. По словам помощников Зеленского и других официальных лиц, которые проводили для него брифинги, президент разделял этот скептицизм.

«Мы серьезно относились ко всей информации, которую предоставляли нам наши западные партнеры, –вспоминает Ермак, начальник штаба Зеленского. – Но давайте будем честными: представим себе, что началась бы та паника, которую нагнетало столько людей. Создание паники – это метод русских. ... Представим себе, если бы паника началась за три-четыре месяца до этого. Что случилось бы с экономикой? Смогли бы мы продержаться пять месяцев, как сейчас?»

VII

В начале января заместитель государственного секретаря США Венди Шерман возглавила дипломатическую делегацию в Женеве и встретилась с Сергеем Рябковым, своим российским коллегой, которого она хорошо знала. Он повторил формулировку позиции Москвы по Украине, официально предложенную в середине декабря в двух предложенных для заключения договорах: НАТО должна прекратить расширение и прекратить любую деятельность в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 г., в число которых входят Польша, Румыния, Болгария и страны Балтии.

Отвергнув предложение закрыть двери НАТО и понизить статус существующих членов, администрация Байдена предложила переговоры и меры по укреплению доверия в ряде областей безопасности, включая развертывание войск и размещение вооружений на восточном фланге НАТО вдоль границы с Россией. Условием этого была деэскалация военной угрозы для Украины. Рябков сказал Шерман, что Россия разочарована отношением американцев.

Белый дом рассматривал встречу Шерман с Рябковым как «возможность проверить, насколько серьезно русские относятся к нашей озабоченности... и существуют ли перспективы для дипломатии. – говорит Эмили Хорн, в то время пресс-секретарь Совета национальной безопасности. – Довольно быстро стало ясно, что [русские] выполняли дипломатическую работу, а не занимались дипломатией. Они даже не делали это со всей серьезностью».

«Все западные союзники пытались донести, что существует альтернативный путь, предполагающий диалог и уважение к России как к великой державе. – говорит высокопоставленный представитель британского правительства, участвовавший в переговорах. – И все более становилось очевидным, что Россия в этом не заинтересована».

В то время как Соединенные Штаты шли по дипломатическому пути, они также размещали силы для защиты НАТО, все они были видны Москве и европейцам и демонстрировали готовность Америки принять участие в игре. Хотя Байден неоднократно заявлял, что американских войск в Украине не будет, Пентагон увеличил запасы оружия в Польше и перебросил туда вертолетный батальон из Греции. Десантники 173-го воздушно-десантного соединения были переброшены в страны Балтии. Из Италии в восточную Румынию были направлены дополнительные войска, а другие отправились в Венгрию и Болгарию.

В течение следующих нескольких месяцев военное присутствие США в Европе увеличилось с 74 000 до 100 000 военнослужащих. Число воздушно-десантных эскадрилий увеличилось с четырех до 12, а количество надводных боевых кораблей в регионе выросло с пяти до 26. Боевые воздушные патрули и средства наблюдения выполняли круглосуточные полеты над восточным флангом Альянса с возможностью наблюдения в глубине территории Украины.

«Мы говорили: ‘Слушайте, мы серьезно относимся к дипломатии, но мы настолько обеспокоены этим, что уже перебрасываем людей и материальные средства’», – вспоминает Салливан.

С разрешения Агентства национальной безопасности Соединенные Штаты установили прямую линию связи между украинскими военными и Европейским командованием вооружённых сил США. Эта система позволяла американцам поддерживать прямой контакт со своими украинскими коллегами по мере развития событий.

Администрация также отправляла оружие в Украину. В декабре Байден санкционировал выделение дополнительных $200 млн на вооружение из американских запасов. Однако киевское правительство, многие в Конгрессе и некоторые члены самой администрации считали, что если Соединенные Штаты действительно думают, что грядет полномасштабное вторжение, то этого недостаточно.

Но каждый шаг в кампании администрации был направлен на то, чтобы избежать прямого участия США в военном столкновении. Преобладающее беспокойство Белого дома по поводу провокаций влияло на каждое решение о том, какой объем помощи и какого рода оружие предоставить украинцам для самозащиты.

«Я не собираюсь извиняться за то, что одной из наших целей было избежать прямого конфликта с Россией», – говорит Салливан о предвоенном периоде.

Русские собирались делать то, что они делали, независимо от того, что делали союзники, считает высокопоставленный чиновник, участвовавший в принятии решений, и администрация не согласна с «невероятным» мнением, что «если бы мы только дали украинцам больше оружия, ничего бы не произошло».

Определить, будет ли Россия рассматривать военные учения или поставки оружия как провокацию и эскалацию, – это «больше искусство, чем наука. – говорит чиновник. – Здесь нет четкой и простой математической формулы. ... Всегда существовал баланс между тем, что необходимо для эффективной обороны, и тем, что в России будет воспринято как участие Соединенных Штатов в убийстве россиян».

Украинские официальные лица выражают бесконечную благодарность Соединенным Штатам за то, что они сделали с начала войны. «Ни одна страна в мире не дала после 24 февраля Украине больше оружия, чем Соединенные Штаты. Ни одна страна в мире», – сказал недавно Кулеба. Но с самого начала, по его словам, он и другие украинские чиновники считали, что стратегия «непровоцирования» была ошибочной.

«Куда она нас привела? – спрашивает Кулеба. – Я думаю, что эта война с тысячами убитых и раненых, потерянными территориями, частично разрушенной экономикой... является лучшим ответом тем, кто все еще выступает за ‘непроцирование’ России».

VIII

В рамках кампании по убеждению мира в серьезности грядущего – и разубеждению русских в их намерениях – Белый дом решил к концу 2021 г. обнародовать некоторые из наиболее важных разведданных. Американская разведка узнала о планируемых с российской стороны провокациях, в ходе которых будут инсценированы нападения на свои собственные силы – так, как будто бы это дело рук Украины. Как рассуждали чиновники администрации, публичное раскрытие этих планов могло лишить Путина возможности придумать предлог для вторжения.

В качестве первого шага Белый дом решил раскрыть масштаб наращивания войск, которое продолжалось на границах Украины. В начале декабря администрация опубликовала спутниковые фотографии, а также карту, составленную американскими аналитиками, на которой были показаны позиции российских войск, и анализ российских планов, проведенный разведывательными службами.

В анализе говорилось, что россияне планировали «масштабные перемещения» 100 батальонно-тактических групп, общей численностью до 175 000 человек вместе с бронетехникой, артиллерией и другим вооружением. Картина, которую чиновники администрации в течение нескольких недель хранили в тайне, теперь была видна всему миру.

Готовясь к более избирательному раскрытию разведывательной информации, Салливан организовал в Белом доме группу специалистов, которая определяла, может ли обнародование конкретной информации помешать российским планам или кремлевской пропаганде. Если ответ был положительным, то информация передавалась в разведывательные службы для получения рекомендаций о том, следует ли ее обнародовать и каким образом.

В конце января британское правительство публично обвинило Россию в заговоре с целью установления марионеточного режима в Киеве. Это обвинение, основанное на данных американской и британской разведки, было сделано министром иностранных дел Лиз Трусс в весьма необычном заявлении для прессы поздно вечером в Лондоне – как раз вовремя для утренних воскресных газет.

А в начале февраля администрация Байдена сообщила, что Москва рассматривает планы съемок инсценированного украинского нападения на российскую территорию или русскоязычное население. По словам чиновников, пропагандистский фильм должен был быть зрелищным, с наглядными сценами взрывов, трупами, выдаваемыми за жертвы, и скорбящими по погибшим.

«Я слишком часто наблюдал, как Путин ложно излагает суть событий. – говорит другой американский чиновник. – Теперь можно было видеть, как он вполне конкретно планирует провокации на востоке Украины».

Публикация разведданных была драмой самой по себе. Обнародованные спутниковые снимки можно было подтвердить кадрами коммерческой съемки, хотя они и анализировались разведывательными службами. Но доверие общественности прочим разоблачениям целиком зависело от авторитета администрации. И там знали, что после войны в Ираке и захвата власти талибами в Афганистане общественность, как в стране, так и за рубежом, относилась к «разведданным» со скептицизмом.

В целом, американская кампания по информированию общественности сработала. Внимание всего мира было сосредоточено на наращивании российских войск. Идея о том, что Путин может сфальсифицировать причины своего вторжения, казалась правдоподобной, возможно, потому что в 2014 г. он полностью отрицал присутствие своих войск в Крыму, что привело к появлению нарратива о «зеленых человечках» в военной форме без знаков отличия, оккупировавших часть Украины.

Как считают американские чиновники, наиболее сильным эффектом от раскрытия разведданных было лишение Путина возможности использовать дезинформацию как предлога к войне.

IX

12 января Бернс встретился в Киеве с Зеленским и дал откровенную оценку ситуации. Картина стала еще яснее: Россия намеревалась нанести молниеносный удар по Киеву и обезглавить центральное правительство. Соединенные Штаты также выяснили планирование боевых действий: Россия попытается высадить свои силы сначала в аэропорту в пригороде столицы Гостомеле, где на взлетно-посадочной полосе смогут сесть российские транспортники с войсками и воооружением. Уже оттуда начнется штурм Киева.

В какой-то момент разговора Зеленский спросил, угрожает ли опасность лично ему и его семье. Бернс сказал, что Зеленский должен серьезно относиться к своей личной безопасности. Риски для президента росли. Разведданные указывали на то, что российские коммандос уже могли находиться в Киеве, ожидая приказа. Но Зеленский сопротивлялся призывам перевести правительство в другое место и был непреклонен в том, чтобы не вводить общественность в панику. Он считал, что на этом пути его ждет поражение.

«Вы не можете просто сказать мне: ‘Ты должен начать готовить людей и сказать им, что они должны откладывать деньги, запасаться едой’. – вспоминает Зеленский. – Если бы мы так сказали, мы бы начали терять $7 млрд в месяц с октября прошлого года, а в момент, когда русские напали, они бы взяли нас за три дня. ... В общем, предчувствие оказалось правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны».

Для Зеленского решение оставить людей в стране, где они могли бы сражаться, защищая свои дома, было ключом к отражению любого вторжения. «Как бы цинично это ни звучало, но именно эти люди все остановили» , – говорит он.

Украинские чиновники по-прежнему оставались раздражены тем, что американцы не делились с ними более подробной информацией о своих разведывательных источниках. «Информация, которую мы получали, была, я бы сказал, констатацией фактов без раскрытия происхождения этих фактов или предпосылок, стоящих за этими фактами», – вспоминает Кулеба.

Но не только западная разведка считала, что Зеленскому следует готовиться к полномасштабному вторжению. Некоторые сотрудники разведки самой Украины уже настраивались на худшее. Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что за три месяца до начала войны он перевез архивы из своего штаба и подготовил запасы топлива и боеприпасов.

Блинкен повторил свои предупреждения 19 января, когда совершил краткий визит в Киев для личной встречи с Зеленским и Кулебой. К недоумению Госсекретаря Зеленский продолжал утверждать, что любой публичный призыв к мобилизации вызовет панику, а также отток капитала, который подтолкнет и без того шаткую экономику Украины к краху.

Хотя Блинкен, как и в предыдущих беседах, подчеркнул важность сохранения Зеленского и его правительства в безопасности, он опроверг сообщения о том, что администрация призывала их эвакуироваться из столицы. «Мы сказали украинцам две вещи. – говорит Блинкен.– Мы поддержим вас, что бы вы ни собирались сделать. Но мы рекомендуем вам подумать о том, как вы сможете обеспечить устойчивость деятельности правительства независимо от того, что произойдет. Это может означать, что нужно спрятаться в Киеве, переехать на запад Украины или перевести правительство в соседнюю Польшу». Зеленский сказал Блинкену, что остается.

Зеленский начал подозревать, что некоторые западные чиновники хотят, чтобы он бежал, чтобы Россия установила марионеточное правительство, которое пришло бы к соглашению с державами НАТО путем переговоров. «Я уверен, что кто-то беспокоился о том, что может случиться со мной и моей семьей. – говорит Зеленский. – Но кто-то, вероятно, просто хотел быстрее покончить со всем этим. Я думаю, что у большинства людей, которые мне звонили – ну, почти ни у кого – не было веры в то, что Украина сможет выстоять и выстоит».

«Пусть люди в будущем обсуждают, правильно это было или нет, – вспоминает Зеленский, – но я определенно знаю и интуитивно чувствую, что [русские] хотели подготовить нас к мягкой сдаче страны. И это пугает».

X

На пресс-конференции 19 января Байден сказал, что, по его мнению, Россия вторгнется в Украину. Путин зашел слишком далеко, чтобы отступать. «Он должен что-то сделать», – сказал президент.

Байден пообещал, что Запад ответит на нападение России. «Наши союзники и партнеры готовы пойти на серьезные расходы и нанести значительный ущерб России и российской экономике», – сказал он, предупредив, что вторжение станет «катастрофой» для России.

Это было одно из самых решительных предупреждений Байдена до того момента. Но президент также запутал ситуацию, предположив, что «незначительное вторжение» российских войск, в отличие от полномасштабного вторжения, не обязательно вызовет столь жесткий ответ, которым он и его союзники угрожали.

«Одно дело, если это незначительное вторжение, и тогда нам придется спорить о том, что делать и не делать, и так далее. – сказал Байден, дав понять, что в НАТО нет единства относительно применения силы Россией. – Как только российские силы пересекут границу, убьют украинских солдат и так далее, это все изменит», – сказал Байден, отвечая на вопрос репортера, что он имел в виду под «незначительным вторжением».

Комментарии Байдена выявили трещины в планировании его собственной администрации, а также в НАТО. Блинкен был в Киеве и клялся, что, если страна подвергнется нападению, Соединенные Штаты поддержат Украину всеми способами, за исключением введения собственной армии. Но в частном порядке чиновники администрации уже несколько недель обдумывали, чем они ответят на «гибридную» атаку, в ходе которой Россия может нанести разрушительные киберудары по Украине и ограниченное нападение на восточную часть страны.

Зеленский, которые все еще не был уверен, что Путин начнет войну, ответил на комментарии Байдена о «незначительном вторжении» едким твитом: «Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает незначительных вторжений и малых государств. Так же, как не бывает незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы».

На следующий день Байден уточнил, что если «какие-либо российские подразделения перейдут украинскую границу, это будет вторжением», за которое Путин заплатит. Но между собой чиновники Белого дома возмущались, что в то время как администрация пыталась выступать в поддержку Украины, Зеленский был больше заинтересован в том, чтобы уязвить президента за неловкий комментарий.

«Это было обидно. – говорит бывший сотрудник Белого дома. – Мы делали все, чтобы помочь ему, но было ощущение, что он защищает свой собственный политический бренд, то ли занимаясь отрицанием, то ли проецируя уверенность, потому что в то время для него это было важно».

Помощник Зеленского, который помогал составлять твит, сказал, что задачей было опровергнуть Байдена, но сделать это в легкой и юмористической форме, чтобы разрядить нарастающее напряжение. Окружение Зеленского беспокоилось, что предсказания Вашингтона о войне могут иметь непредвиденные последствия.

Пока Байден давал разъяснения, команда Зеленского пыталась успокоить Вашингтон примирительным посланием. «Спасибо @POTUS (President of the United States, Президент Соединенных Штатов – NT) за беспрецедентную дипломатическую и военную помощь Украине», – написал Зеленский в Твиттере, добавив эмодзи с изображением флагов США и Украины.

XI

21 января в Женеве был холодный, мрачный день, порывистый ветер хлестал по поверхности обычно спокойного озера. Когда Блинкен и его помощники сидели напротив своих российских коллег за столом, накрытым в бальном зале роскошного отеля на побережье, Госсекретарь указал на пенистые гребни на волнах. Возможно, сказал Блинкен министру Сергею Лаврову, настало время успокоить бурные воды в отношениях между двумя странами.

Они обменялись напряженными любезностями и затронули другие вопросы – размеры и деятельность посольств в столицах, иранскую ядерную сделку – прежде чем перейти к Украине. Блинкен снова изложил позицию США. Если у Путина есть законные опасения по поводу безопасности, Соединенные Штаты и их союзники готовы обсуждать их. Но как только начнется вторжение в Украину, западные санкции будут быстрыми и беспощадными, они изолируют Россию и нанесут ущерб ее экономике, а Альянс окажет Украине массированную военную помощь. Если хоть один российский солдат или ракета коснется хоть одного сантиметра территории НАТО, Соединенные Штаты будут защищать своих союзников.

Ответы Лаврова были резкими и жесткими. После полутора часов бесплодных переговоров уже казалось, что сказать больше нечего. Но когда их помощники начали выходить из бального зала, Блинкен удержался и попросил российского министра поговорить с ним наедине. Они зашли в небольшой соседний конференц-зал и закрыли дверь, пока американская и российская команды неловко стояли снаружи.

В течение почти 18 лет пребывания Лаврова на посту министра иностранных дел России американские дипломаты считали его прямолинейным и доктринером, но иногда откровенным и реалистичным в отношениях между двумя странами. Блинкен спросил: «Сергей, скажите мне, чего вы на самом деле пытаетесь добиться?» Действительно ли речь идет об опасениях по поводу безопасности, которые Россия высказывает снова и снова – о «посягательстве» НАТО на Россию и о предполагаемой военной угрозе? Или дело в почти теологической вере Путина в то, что Украина всегда была и остается неотъемлемой частью России-матушки? Не ответив, Лавров открыл дверь и ушел, его сотрудники последовали за ним. Это была последняя личная встреча высших должностных лиц по вопросам национальной безопасности России и США перед вторжением.

Байден еще раз поговорил с Путиным по телефону. По сообщению Белого дома, 12 февраля он сказал российскому президенту, что «хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы к дипломатическим действиям в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям».

XII

За день до этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес прилетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Уоллес хотел еще раз спросить, есть ли возможность для переговоров по требованиям Путина о расширении НАТО и деятельности Альянса в Восточной Европе. По словам Уолесса, Кремль не проявили никакого интереса к переговорам.

Уоллес предупредил Шойгу, что Россия столкнется с ожесточенным сопротивлением, если вторгнется в Украину: «Я знаю украинцев – я был в Украине пять раз – они будут сражаться». «Моя мать украинка», – добавил Уоллес. Шойгу ответил, что он лучше знает народ: «Это часть нашей одной страны». Затем Уоллес затронул вопрос санкций. Шойгу ответил: «Мы умеем страдать, как никто другой». Уоллес ответил: «Я не хочу, чтобы кто-то страдал вообще».

Шойгу озвучил длинный и уже привычный список претензий и сказал, что Россия не может мириться с западной политической траекторией Украины. «Это было в некотором смысле непонятно, – сказал британский чиновник, присутствовавший на встрече. – Все хотели продолжать переговоры, и, уступая, мы сворачивали с дороги, но они никуда не ехали». Когда британские чиновники уже собирались уходить, Шойгу обратился напрямую к Уоллесу. «Он посмотрел мне в глаза и сказал: ‘У нас нет планов вторжения в Украину’, – вспоминает Уоллес. – И это была ложь».

Неделю спустя, 18 февраля, Байден позвонил лидерам нескольких стран-союзников по НАТО и рассказал им о последнем анализе разведданных США. Позже Байден сказал журналистам в зале Рузвельта в Белом доме: «На данный момент я убежден, что он принял решение о вторжении. У нас есть основания так считать».

Во Франции, однако, продолжали искать выход из кризиса. 20 февраля Макрон позвонил Путину и попросил его согласиться на встречу в Женеве с Байденом. Этот разговор заставил французского президента поверить, что Путин наконец-то готов искать пути урегулирования. «Это предложение, которое заслуживает внимания», – сказал Путин, согласно записи разговора, показанной несколько месяцев спустя в документальном фильме телеканала France TV «Президент, Европа и война».

Макрон надавил на российского лидера. «Но можем ли мы сегодня, в конце этого разговора, сказать, что мы согласны в принципе? Я хотел бы получить от вас четкий ответ на этот счет. Я понимаю ваше сопротивление назначить даты. Но готовы ли вы двигаться вперед и сказать сегодня: ‘Я хотел бы провести встречу с американцами, а затем расширить ее до европейцев? ’ Или нет?»

Путин не взял на себя обязательства и, похоже, был занят более важными делами. «Скажу честно: я хотел поиграть в хоккей, сейчас я с тобой разговариваю из спортзала... Сначала поиграю в хоккей, а потом поговорю со своими советниками». «Je vous remercie, Monsieur le President», – закончил Путин, поблагодарив его на французском.

Слышно, как Макрон восторженно смеется, когда он кладет трубку. Французский президент и его советники думали, что им удалось добиться прорыва. Дипломатический советник Макрона, Эммануэль Бонне, даже танцевал.

Но на следующий день в телеобращении Путин официально признал сепаратистские Донецкую и Луганскую народные республики, причем, включая в их составе и территории, контролируемые Киевом. Это был ярким признаком того, что Путин – если отбросить его франкоязычные любезности – намеревался расчленить Украину.

XIII

Пока Британия и Франция предпринимали последние попытки дипломатии, мировые лидеры собрались в Мюнхене на ежегодную конференцию по безопасности. Зеленский присутствовал на ней, и некоторых американских чиновников беспокоило, что в его отсутствие Россия может нанести удар. Другие задавались вопросом, не воспользовался ли украинский лидер возможностью покинуть страну до того, как начнут падать бомбы.

В своей речи Зеленский напомнил аудитории, что его страна уже находится в состоянии войны с Россией, а украинские войска воюют против восточных сепаратистов с 2014 г. «Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения. – сказал Зеленский. – Вместо этого Европейский Союз и НАТО должны принять Украину в свои организации».

Некоторые европейские чиновники все еще не были убеждены в том, что нападение неизбежно. Один из них сказал репортеру: «У нас самих нет четких доказательств того, что Путин принял решение, и мы не видим ничего, что свидетельствовало бы об обратном».

«Было ощущение потустороннего мира», – говорит один британский чиновник. В кулуарных беседах американские и британские чиновники были убеждены в неизбежности вторжения, но «такого настроения не было в зале». По его словам, некоторые в Лондоне начали сомневаться: «Говорили, что мы ошиблись в Афганистане». И когда мы вернулись, мы снова проверили разведданные по Украине. Они снова пришли к тому же выводу – Россия вторгнется. Но, несмотря на дипломатическую кампанию США и обмен разведывательной информацией, союзников в этом по-прежнему было трудно убедить.

«Если вы узнаете о чьих-то планах нападения на страну, и эти планы кажутся совершенно безумными, есть шанс, что вы отреагируете рационально и решите, что это настолько безумно, что этого не произойдет», – говорит Эйсбур. «Европейцы переоценили свое понимание Путина. – считает он. – Американцы же вместо того, чтобы пытаться влезть в голову Путина, решили, что будут действовать на основе данных и не будут беспокоиться о том, имеет ли это какой-то смысл или нет».

Причин для недоумения было много. Американская разведка показала, что военные планы Кремля не доходили до тех на поле боя, кому их предстояло реализовывать. Офицеры не знали своих приказов. Войска появлялись на границе, не зная, что они отправляются на войну. Некоторые американские аналитики были озадачены отсутствием связи в российских вооруженных силах. По мнению аналитиков, все было настолько запутанно, что планы России могли провалиться. Но это осталось мнением меньшинства.

Для Кулебы переломный момент наступил в дни после Мюнхенской конференции 18-20 февраля, когда он снова отправился в Вашингтон. «Тогда я получал более конкретную информацию. – вспоминает он. – В конкретном аэропорту А в России пять транспортных самолетов уже находятся в полной боевой готовности, готовые в любой момент принять десантников и перебросить их в направлении конкретного аэропорта Б в Украине…Вот тут вы уже видите последовательность событий и логику происходящего».

Представители западной разведки, оглядываясь назад на то, что стало бесславным нападением России на Украину, признают, что они переоценили эффективность российских вооруженных сил. «Мы полагали, что они вторгнутся в страну так, как вторглись бы мы», – говорит один британский чиновник.

XIV

Вечером 23 февраля Белый дом получил срочное сообщение разведки. Существовала «высокая вероятность» того, что вторжение началось. Войска пришли в движение, и было выпущены ракеты по целям в Украине. Некоторые из высших советников президента собрались в подземном Кризисном зале Белого дома, кто-то участвовал в совещании по закрытой линии связи.

Салливан говорил с Ермаком. Человек, слышавший разговор, говорит, что в Киеве «уровень возбуждения был чрезвычайно высок. Но они держали себя в руках. Просто были крайне эмоциональны, как и следовало ожидать».

Ермак попросил Салливана подождать, чтобы позвать Зеленского к телефону для разговора непосредственно с Байденом. Салливан соединил его с президентом. Зеленский призвал Байдена немедленно связаться с как можно большим числом других мировых лидеров и дипломатов. Он должен сказать им, чтобы они выступили публично, а также позвонить непосредственно Путину и сказать ему, чтобы он «прекратил это».

«Зеленский был встревожен. – вспоминает собеседник. – Он попросил Байдена предоставить все разведданные, какие только возможно. Он сказал: ‘Мы будем бороться, мы будем защищаться, мы сможем удержаться, но нам нужна ваша помощь’».