Дерипаска подал в суд на Навального* из-за расследования о Лаврове

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск в Алексею Навальному* и его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих из-за расследования о министре иностранных дел России Сергее Лаврове. Как оппозиционный политик сообщил в своем Telegram-канале, иск направлен в Зеленоградский суд Москвы.

По словам Навального*, он узнал об иске Дерипаски сразу после выхода из ШИЗО в ИК-6 Мелехово Владимирской области. Оппозиционный политик утверждает, что «этот путинский жулик» требует от него, Марии Певчих, Георгия Албурова, а также изданий The Insider** и New Lines удалить снимок, на котором он запечатлен c Лавровым в Японии.

Поводом для иска послужило расследование команды Навального* «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», рассказал политик. В свою очередь, The Insider**и New Lines выпускали расследование, в котором утверждалось, что Дерипаска и Лавров вместе ездили в Японию. Их сопровождала Светлана Полякова, которую называют любовницей главы МИД РФ.

«Судить нас будут в Зеленоградском суде. В способностях путинского олигарха убедить путинский суд я не сомневаюсь», — добавил Навальный*.

Напомним, ранее оппозиционного политика Алексея Навального*, которого этапировали в исправительную колонию №6 в Мелехово Владимирской области, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Поводом для этого послужило то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы», будучи на промзоне.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он также включен в реестр «иностранных агентов».

**Минюст РФ считает The Insider «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».