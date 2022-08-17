Разведка США знала о готовящемся вторжении в Украину еще в октябре 2021 года

Расследование состоит из 14 частей и занимает многие интернет-страницы.

Главное, о чем рассказали журналисты Washington Post:

— о готовящейся войне России с Украиной американская разведка узнала еще в октябре;

— информация пришла из разных источников на разных, включая высший, уровнях российской власти. Теперь становится понятно крайнее раздражение Путина главой СВР Нарышкиным на том знаменитом публичном заседании Совета безопасности за несколько дней до войны;

— президент Байден поставил в известность президента Украины Зеленского, государственный секретарь Блинкен — министра иностранных дел Кулебу. Американцы советовали украинцам срочно начать подготовку к войне;

— Зеленский скорее американцам не поверил, а когда чуть позже они предоставили ему конкретные свидетельства, счел, что говорить населению — это обвалить гривну и создать панику;

— в Россию полетел бывший посол США в РФ, а ныне глава ЦРУ Билл Бёрнс. Он встречался с Лавровым и Патрушевым, но в ответ получил известные уже претензии по поводу расширения НАТО на восток и зависимость Киева от Вашингтона;

— не поверили американской разведке и главы государств старой Европы: недавнее фиаско американцев в Афганистане, неудачная война в Ираке и четыре года неконвенционального президентства Трампа, тяготевшего скорее к Путину, нежели к Европе, — все это заставило президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца с осторожностью отнестись к информации Байдена. Напротив, власти Великобритании получили подтверждение американским данным от своей рпазведки;

— Путин играл в хоккей. Его министр обороны Шойгу за два дня до начала войны публично заявил: «Вторжения в Украину не будет»;

— задача, которую российское руководство поставило военным — оккупация Украины, от Киева до Одессы и Донбасса.

Фото: РИА Новости