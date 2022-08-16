В Петербурге на журналистку SOTA Арефьеву составили протокол о «дискредитации» ВС РФ

В Петербурге задержали журналистку SOTA Викторию Арефьеву, сообщается в Telegram-канале издания. Ей вменяют статью о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП). Рассмотрение административного протокола в суде отложено до завтра.

Арефьеву задержали прямо на месте ее второй работы в одном из петербургских салонов красоты. Поводом послужила ее публикация об антивоенной акции во Всеволожске 7 августа. Тогда в Пугаревском карьере анонимные активисты установили 35 деревянных крестов с QR-кодами, которые вели на публикацию о похоронах погибших в Украине российских солдат.

«Видимо, полицейские не смогли найти активистов, потому что кресты установили в карьере. Там нет камер. Активисты, наверное, смогли пронести кресты так, что их не заметили. Поскольку я единственная журналистка, которая туда поехала, решили всё повесить на меня… Хотя я только снимала», — рассказала Арефьева «Бумаге».

Вскоре после задержания на Арефьеву составили административный протокол о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП). Суд во Всеволожске займется его рассмотрением завтра в среду. Журналистка отметила, что согласно протоколу сама акция полицейских не заинтересовала, проблему они увидели в том, что в публикации её называют «антивоенной».

В России с 24 февраля возбудили не менее 85 уголовных дел по статье о распространении «фейков» о российской армии (207.3 УК РФ). Такие данные в своем Telegram-канале привел руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.