В России после начала СВО возбудили более 80 уголовных дел о военных «фейках»

В России с 24 февраля возбудили не менее 85 уголовных дел по статье о распространении «фейков» о российской армии (207.3 УК РФ). Такие данные в своем Telegram-канале привел руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как отметил Чиков, после истории бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой правозащитникам стало известно о возбуждении четырех новых уголовных дел по статье о «фейках». Их фигурантами стали житель Керчи Илья Ганцевский, житель Нижнего Новгорода Алексей Оношкин, взятый под стражу житель Воркуты, а также арестант из Пензы, которого обвинили в попытке «создать у других заключенных отрицательный образ российских военных».

Чиков напомнил, что чуть ранее омский СКР сообщил об уголовном преследовании 46-летнего мужчины — им оказался археолог Евгений Круглов. Кроме того, правозащитник добавил, что уголовное дело по статье о военных «фейках» возбудили в Барнауле. Поводом послужило размещение видеороликов в одном из мессенджеров.

«Под стражей содержатся 25 обвиняемых. 2 задержаны до суда. Еще 24 фигуранта находятся за пределами России», — заключил Чиков.

Ранее правозащитный проект «Сетевые свободы» сообщил, что в России с 5 марта более 40 человек стали фигурантами уголовных дел о «вандализме» (ст. 214 УК РФ) за антивоенный протест, еще шестеро находятся под стражей.