Илья Яшин — ответ госпропагандистам

По существу про уголовное дело они в общем-то и не говорят. Что неудивительно: существа там никакого нет, а выставлять себя дураками, доказывая мою “вину”, желающих не нашлось. Поэтому главный аргумент такой: Яшин радикал, чего же вы ждали? Место политических радикалов в тюрьме; и уж тем более “по законам военного времени” (Читай — по понятиям).
Что ж… Радикал значит, да?
Состоял в легальных партиях. Участвовал в законных выборных процедурах. Получил доверие избирателей — работал главой муниципалитета. Честно платил налоги. Защищал Конституцию. За всю жизнь не разбил ни одной витрины и ни разу не видел коктейль Молотова.
Именно так в глазах государства выглядит радикал и “лицо, причастное к экстремистской деятельности” (то есть я).
А знаете, кто у нас не радикал?
Человек, который втянул Россию в несколько войн и грозит стереть весь мир в ядерный пепел. Который запрещает оппозиционные партии и выжигает напалмом предвыборное поле. Запугивает свой народ, приказывая избивать мирных граждан, сажая в тюрьмы за брошенный бумажный стаканчик или сказанную вслух фразу “Нет войне”. Который изнасиловал Конституцию, а критиков которого либо убивают выстрелами в спину, либо травят боевыми ядами.
Ну в самом деле, чего же тут радикального? Солидный и взвешенный политик, гарант благополучия и стабильности.
Я смотрю по сторонам и не могу понять. Как мы оказались в зазеркалье, где черное это белое, добро и зло поменялись местами.
Вы понимаете?
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