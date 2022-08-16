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Илья Яшин — ответ госпропагандистам

16.08.2022

В одном из писем в СИЗО мне прислали целый сборник цитат кремлёвских пропагандистов, которые комментируют мой арест
Очень интересно, конечно.

По существу про уголовное дело они в общем-то и не говорят. Что неудивительно: существа там никакого нет, а выставлять себя дураками, доказывая мою “вину”, желающих не нашлось. Поэтому главный аргумент такой: Яшин радикал, чего же вы ждали? Место политических радикалов в тюрьме; и уж тем более “по законам военного времени” (Читай — по понятиям).

Что ж… Радикал значит, да?

Состоял в легальных партиях. Участвовал в законных выборных процедурах. Получил доверие избирателей — работал главой муниципалитета. Честно платил налоги. Защищал Конституцию. За всю жизнь не разбил ни одной витрины и ни разу не видел коктейль Молотова.

Именно так в глазах государства выглядит радикал и “лицо, причастное к экстремистской деятельности” (то есть я).

А знаете, кто у нас не радикал?

Человек, который втянул Россию в несколько войн и грозит стереть весь мир в ядерный пепел. Который запрещает оппозиционные партии и выжигает напалмом предвыборное поле. Запугивает свой народ, приказывая избивать мирных граждан, сажая в тюрьмы за брошенный бумажный стаканчик или сказанную вслух фразу “Нет войне”. Который изнасиловал Конституцию, а критиков которого либо убивают выстрелами в спину, либо травят боевыми ядами.

Ну в самом деле, чего же тут радикального? Солидный и взвешенный политик, гарант благополучия и стабильности.

Я смотрю по сторонам и не могу понять. Как мы оказались в зазеркалье, где черное это белое, добро и зло поменялись местами.

Вы понимаете?

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