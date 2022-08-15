Илью Азара оштрафовали на 50 тысяч рублей за антивоенный пост

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста и муниципального депутата Илью Азара по статье о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона»* со ссылкой на защитника журналиста Леонида Соловьева.

Основанием для возбуждения административного дела в отношении Азара послужил его пост, в котором он прокомментировал ракетный обстрел Одессы 23 апреля. Тогда СМИ сообщали о гибели троих гражданских — трехмесячной девочки, ее матери и бабушки.

«Вот такой вот военный аэродром в Одессе… любимой Одессе… погибли люди, трехмесячный ребенок… на Пасху. Невозможно это понять, простить, забыть… когда же кончится этот кошмар…», — писал Азар.

Минобороны РФ в свою очередь утверждало, что ракетным ударом «вывело из строя логистический терминал» на военном аэродроме с вооружением из США и стран Европы.

Штраф за «дискредитацию» российской армии стал уже вторым для Азара — в июне ему выписали 60 тысяч рублей за другой антивоенный пост. В нем он писал о гибели мирных жителей в Харькове и призывал провести антивоенный марш в России.



*Минюст РФ считает «Медиазону» «иностранным агентом».