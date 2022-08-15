В Екатеринбурге прошли пикеты в поддержку медиа, оштрафованного за «дискредитацию» ВС РФ

Жители Екатеринбурга встали у парка 50-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) с пикетами в поддержку политзаключенных и в защиту свободы слова. Об этом сообщает портал It’s My City.

По данным издания, пикеты прошли в поддержку «Вечерних ведомостей», которые 18 августа планируют оспорить в суде штрафы за «дискредитацию» вооруженных сил России. Ранее компания «Техноторг», которая является издателем медиа, была оштрафована на 150 тыс. рублей из-за снимков с антивоенными стикерами. После этого штраф в размере 100 тыс. рублей выписали редактору издания Владиславу Постникову.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал Марине Овсянниковой меру пресечения в виде домашнего ареста. Она не сможет выходить из дома как минимум до 9 октября. Бывшей сотруднице Первого канала предъявили обвинение по уголовному делу о распространении «фейков» о деятельности ВС РФ (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) после ее пикета на Софийской набережной Москвы.