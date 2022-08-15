Жители Камчатки потребовали остановить строительство туристического парка «Три вулкана»

Жители Камчатского края выступили против строительства парка «Три вулкана» в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый. К реализации проекта планируется приступить уже в этом году, сообщал гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

Петиция с призывом остановить строительство туристического парка на территории природных достопримечательностей Камчатки была опубликована на портале Change.org. Свою подпись под ней поставили уже более 400 человек.

Авторы петиции указали, что строительство туристических кластеров на территории Камчатского края может привести к разрушению природной экосистемы — то же самое произошло с курортным комплексом «Роза хутор» в Сочи. Они также обратили внимание на то, что большую часть вложений в проект составляют государственные инвестиции: на них приходится 24 из 39 миллиардов рублей. Кроме того, в петиции отмечается, что территории, отведенные под строительство парка «Три вулкана», перестанут принадлежать жителям полуострова, поскольку земли начнут сдавать инвесторам.

В связи с этим местные жители выдвинули властям три требования. Первое — прекратить разработку и строительство парка «Три вулкана» до получения подтверждения того, что дикая природа и местность в результате его возведения не пострадают. Авторы настаивают на проведении государственной экспертизы и предоставлении проектной документации.

«Требуем предоставить все экспертизы, связанные с природными катастрофами по международным стандартам. (угрозы вулканоопасности от стратовулканов, оценить риски от пеплопадов, лавовых потоков, обвальных процессов разрушения конусов, процессы образования селей, площадь их распространения и угроза для населения. Планируемое строительство порта в бухте Жировская, Вилючинская необходимо ввести с учетом сейсмоактивной зоны и угрозы цунами)», — говорится во втором требовании.

В третьем требовании авторы петиции настаивают на необходимости включения организации ООО «Всенародное экологическое общество — Зеленые 3000» и иных общественных организаций в координационный совет по охране окружающей среды при губернаторе Камчатского края.

9 августа гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что первые объекты туристического кластера «Три вулкана» на Камчатке будут введены в 2024 году, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что туристический кластер будет построен по примеру «Красной поляны» или «Розы хутор».

Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей. Его разработчики предполагают, что он позволит увеличить туристический поток в край до 650 тыс. визитов в год к 2027 году. Компания «Парк «Три вулкана» создана группой «Интеррос» Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель совета директоров «Роза хутор»).