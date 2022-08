Reuters: крупные банки с Уолл-стрит начали работать с российскими долговыми бумагами

Агентство Reuters узнало, что крупные банки с Уолл-стрит снова начали работать с российским бумагами и предлагают помощь в сделках с ними. Это даст инвесторам еще один шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются токсичными.

После введения санкций большинство американских и европейских банков перестали работать с российскими бумагами. В июле Минфин США позволил американским держателям свернуть свои позиции — тогда крупнейшие фирмы с Уолл-Стрит осторожно вернулись на рынок российских государственных и корпоративных облигаций. В их число вошли JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Bank of America Corp (BAC.N), Citigroup Inc (C.N), Deutsche Bank AG (DBKGn.DE), Barclays Plc (BARC.L). ) и Jefferies Financial Group Inc (JEF.N).

Большинство банков из списка отказались от комментариев. Другие отметили, что проводят операции по запросам. Покупателей российских бумаг Reuters установить не удалось.

До начала «спецоперации» в обращении находилось около 40 миллиардов долларов российских облигаций. Около половины из них принадлежало иностранным фондам.