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Историк Тамара Эйдельман: О Салмане Рушди, на которого было совершенно нападение и несколько дней он был на ИВЛ

14.08.2022

«Разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень»,— сообщил агент писателя Эндрю Уайли