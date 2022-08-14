Власти Хабаровского края сообщили о создании своего батальона для «спецоперации»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о создании нового именного батальона «Барон Корф». Подразделение будет дислоцироваться в Мулино, Нижегородской области, а потом будет участвовать в боях в Украине.

Батальон назван в честь первого генерал-губернатора Приамурья барона Корфа. Дегтярев назвал подразделение элитным: его формируют из контрактников, в приоритете специалисты в сфере IT и связи. Он поддержал идею создания батальона, которая, по его словам, принадлежит ветеранам.

«Поддерживаем стремление наших людей пойти на контракт и принять участие в «спецоперации». Много желающих есть высказать свою позицию делом с оружием в руках, защитить русских на Донбассе. Колоссальная поддержка президента в Хабаровском крае», — сказал Дегтярев.

Помимо выплат Минобороны из регионального бюджета будут выплачивать 250 тысяч за участие в боях. Семьи получат поддержку: приоритетный прием в детские сады, школы и вузы. Рабочие места, откуда люди ушли на контракт, за ними сохранят. Дегтярев добавил, что на личные средства купил и привёз в Мулино дизель-генератор, электроинструменты, оргтехнику, флаги Хабаровского края и шевроны, сделанные специально для батальона «Барон Корф».

По данным «Коммерсанта», в регионах России создано больше 40 батальонов, которые будут участвовать в боях в Украине.