Путин приравнял один день службы сотрудников ФСБ на границе с Украиной к двум

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудникам ФСБ будут засчитывать день службы на границах РФ, примыкающих к самопровозглашенным ДНР и ЛНР и Украине, за два. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

«Засчитывать военнослужащим органов федеральной службы безопасности... один день выполнения задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за два дня», — говорится в тексте указа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Документ также позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке лицам без гражданства, постоянно проживающим на данных территориях.