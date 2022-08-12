В Уфе задержали Ильмиру Рахматуллину на антивоенном пикете

ОВД-Инфо* сообщил, что сегодня в Уфе из-за антивоенного пикета задержали хореографа Ильмиру Рахматуллину. Об этом рассказала ее сестра.

Активистка была с плакатом «Им мир, нам свободу слова» на сине-желтом фоне. Акция проходила в парке у городского совета Уфы. Ее собираются доставить в ОП №6.

Как рассказал «Idel.Реалии»**, активистка выходит на пикеты с самого начала боев в Украине. Ей 30 лет, в Уфе она работает хореографом. В мае ее доставили в полицию, где около трех часов запугивали, уверяли, что Конституция больше не работает, а она попала под уголовное дело. Тогда все закончилось вызовом «скорой». Журналисты в июле отмечали, что пока ее не привлекали к ответственности благодаря работе адвоката.

«Я очень надеюсь, что хотя бы лет через 15-20 Россия вылезет из этой ямы, куда она сорвалась — и начнется ее восстановление на нормальных человеческих началах», — рассказывала уфимка журналистам. Молчание, по ее словам, убивает человека.

Антивоенные пикеты — не единственная тема ее протестов. Она выходила также с плакатом в поддержку Ильи Яшина***. Как пишет «Политзек.Инфо», тогда ее задержали, но отпустили без протокола.

Фото: ОВД-Инфо*

*ОВД-Инфо, **«Idel.Реалии» и ***Илью Яшина Минюст России считает «иностранными агентами».