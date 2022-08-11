Конкистадоры с русских равнин

В июле Сергей Лавров опубликовал в четырех африканских газетах статью, в которой объяснял цели своего турне по континенту. В ней он, как обычно, обвинил Запад в организации продовольственного кризиса в Африке и объяснил африканцам, почему они должны поддержать вторжение Москвы в Украину. Также Лавров заявил, что, в отличие от Великобритании, Франции, Бельгии и других европейских империй, Россия «не запятнала себя кровавыми преступлениями колониализма».

Как ни странно, но у идеи о том, что Россия не прибегала к колониальной экспансии, нашлись сторонники и на Западе. Да, у России никогда не было полноценных колоний в Африке, Латинской Америке или Южной Азии. Но заявление о том, что Москва вообще не вела колонизацию, смехотворно и антиисторично. И точно так же, как создание голландской, испанской или португальской империй сопровождалось кровавыми преступлениями, российская колонизация была кровавой.

От Кавказа и Крыма до Арктики и Амура, от Волги до Тихого океана в ходе бесконечных колониальных кампаний Россия покорила множество народов.



повсюду завоеватели уничтожали культуры коренных народов, разрушали местный суверенитет, и нередко прибегали к геноциду



Россия не появилась на свет сразу на обоих континентах, простираясь до Тихого океана. Она веками завоевывала и колонизировала соседние территории, извлекая из них ресурсы и подчиняя народы диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга. Именно в результате колонизации Россия стала такой, какой мы видим ее сегодня. И разница заключается лишь в том, что западноевропейские империи искали себе колонии за океаном, а Россия колонизировала прилегающие территории.

Советский Союз не сильно отличался от Империи. Советский эксперимент во многих отношениях был продолжением колониальной политики царской России. В СССР проводились кампании этнических чисток, уничтожавших целые народы, намеренно создавались голодоморы, уничтожавшие украинцев и казахов. Карты псевдо-суверенных республик составлялись так, что с них стирались бесправные местные этнические группы. И можно уже не вспоминать о советской поддержке деспотических режимов в африканских и латиноамериканских странах во время Холодной войны – таких как в Анголе или на Кубе.

В то время, как бывшие советские республики обрели независимость, колонизированные территории в пределах самой России – например, Чечня и Татарстан – снова оказались под властью Москвы и в эти дни служат поставщиками пушечного мяса для имперской армии.

Как ясно показала война в Украине, Россия остается колониальной державой, стремящейся к ре-колонизации ускользнувших из ее рук территорий. Все западноевропейские державы распались, но на континенте осталась еще одна. И только эта империя угрожает геноцидом и потенциальной ядерной войной в своих попытках вернуть утраченную колонию.

Большинство россиян с детства впитывают идею, будто бы их страна всегда была благодатной силой, и будут шокированы от мысли, что Россия вела себя никак не лучше португальцев в Анголе или испанцев в Мексике. Историки Эрика Марат (Erica Marat) и Ботакоз Касымбекова (Botakoz Kassymbekova) назвали это симптомом «имперской невинности» России — вера в то, что «Россия никогда ни на кого не нападала и никого не колонизировала, а, наоборот, только освобождала и спасала колонизированные народы». Это служит также удобной психологической защитой от фотографий и видео военных преступлений, увечий и актов геноцида. В пропагандистской парадигме Кремль борется за спасение населения России от западного империализма, и русские должны бороться с украинскими империалистами за спасение угнетаемого ими населения.

Россиянам, конечно, давно пора узнать о колониальных преступлениях своей страны в прошлом и в настоящем. Без осознания того, что Россия была и остается столь же виновной, как и западные колонизаторы прошлого, вакханалии безумия в Украине не будет конца. Пока страна полностью не пройдет деколонизацию, Россия будет угрожать глобальной стабильности и безопасности всех своих соседей.

На наших глазах колониальная империя ведет классическую колониальную войну, но из Москвы устами Лаврова нам предлагают на это не смотреть. Однако никто не имеет права отвернуться ни от колониального наследия своего прошлого, ни от того, что происходит в Украине сегодня.





Кейси Мишель (Casey Michel) – научный сотрудник Hudson Institute.