Журналист Маша Слоним — о визовых спорах

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа в интервью The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. «Пусть живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию», — добавил Зеленский. Маша Слоним разбирается, какие последствия могут быть у этого заявления.

Владимир Зеленский отметил, что запрет должен затронуть и тех россиян, которые уже находятся в Европе и которые покинули страну из-за несогласия с войной. «Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию», — подчеркнул он.

Меньше всего мне хотелось бы критиковать Зеленского. Я понимаю, что человек, который почти полгода стоит во главе воюющей страны, устал, раздражен и хочет, чтобы давление на Россию было усилено. По его мнению, запрет на поездки за границу всех россиян, включая и тех, кто против войны, может стать более действенными, чем все введенные ранее санкции.

Из сказанного по поводу заявления Зеленского мне ближе всего слова Виктора Шендеровича: «Война смертельно раскачала маятник ненависти. Инерция гнева и отчаяния может вынести и человека, и целую страну очень далеко от требований ума и справедливости. Эмоционально — это более чем понятно, но понять не значит согласиться». Да, я тоже понимаю, но согласиться с тем, что запрет на поездки, а тем более возвращение уже уехавших россиян может оказать практическое влияние на исход войны, не могу.

Можно понять и глав соседних с Россией независимых государств — Эстонии, Латвии, Финляндии, которые в той или иной степени поддерживают призыв президента Украины. Они живут под боком у непредсказуемого агрессора и, естественно, опасаются повторения судьбы Украины.

И хотя в Еврокомиссии заявили, что полностью прекратить выдачу виз россиянам нельзя, тем не менее в конце августа в парламенте ЕС рассмотрят это предложение.

«Все население выбирало это правительство!» — сказал в интервью WP Зеленский. Эти слова должны быть обидны для тех, кто не только не выбирал Путина, но и пострадал за свою антипутинскую деятельность.

При этом, если опираться на результаты последних президентских выборов (2018 год) на избирательных участках за границей, то самую большую поддержку (96,2% голосов) российский президент получил в небольшом государстве на западе Африки Гвинее-Бисау, где за него проголосовали 25 из 26 голосовавших человек. На втором месте — Молдова с 95,5% голосов, за ней — Таджикистан и Туркменистан. 20 и 24 тысячи голосов (более 93%) Путин получил в Латвии и Эстонии соответственно.

Лондон по степени поддержки Путина тоже занял не последнее место. Так, в 2012 году в Британии Путина поддержало только 22,57%, а половина голосов досталась Прохорову. В 2018 году за Путина же проголосовало больше половины избирателей. А всего Путина поддержали почти 85% проголосовавших за рубежом. Это больше, чем в среднем по России.

Меня, если честно, не очень удивляют цифры проголосовавших в Лондоне за Путина в той, довоенной жизни. Многие обеспеченные россияне, не только олигархи, но, скажем, бизнесмены, поселившиеся в Англии, своими возможностями жить на две страны (работать в России и навещать свои семьи в Лондоне по выходным) были обязаны Путину. Следующие президентские выборы в России будут еще не скоро, так что непонятно, как настроены сейчас лондонские россияне — те, кто еще не попал в санкционные списки. Кое-кому, конечно, придется в следующий раз голосовать в России, потому что въезд в Великобританию им, как например Сергею Брилеву, несмотря на то что он получил британское гражданство, запрещен.

С начала войны в Украине Великобритания внесла в санкционные списки более 1000 частных лиц и компаний, тем или иным образом связанных или зависимых от Путина и его режима. Великобритания, до последнего времени считавшаяся европейской «прачечной грязных русских денег», приняла после войны множество новых законов, которые должны облегчить выявление и арест принадлежащих российским олигархов активов. Некоторые из них уже работают (арестованы несколько яхт и домов олигархов), другие пока что не вступили в силу.

Есть надежда, что новое правительство, которое будет сформировано в сентябре (после оглашения результатов выборов лидера консервативной партии), сделает выводы из отчета межпарламентской комиссии с говорящим название «Цена успокоения. Война против Украины», в котором, среди прочего, перечислены новые законы, включая те, что еще не заработали.

Какие-то сдвиги все же наблюдаются: на днях здесь вступили в силу новые правила, согласно которым иностранные компании, владеющие собственностью в стране, должны указывать настоящих владельцев в официальном реестре. Правила были введены законом, принятым сразу после вторжения России в Украину. Это должно облегчить поиск конечных владельцев фирм, скрытых в так называемых офшорных «матрешках».

Рассматривается, но еще не принят закон, по которому будет отменено действие некоторых так называемых «золотых» виз, а также лишение полученного ранее британского гражданства приближенных к Путину бизнесменов и пропагандистов.

Но, как показывает недавно сделанное расследование Би-би-си, и в новых законах есть лазейки, которые используют российские олигархи, тесно связанные с Путиным.

Что же касается британской позиции по вопросу о выдаче виз россиянам, то она после войны не изменилась, просто сроки ожидания виз выросли. На правительственном сайте сказано (и это подтверждают те, кто уже столкнулся с подобной проблемой), что ожидание обычной туристической визы может затянуться на 12 недель. Оформление «семейных виз», так называемое «объединение семьи», может занять 24 недели.

Хоум офис объясняет увеличение сроков оформления британских виз тем, что с начала войны приоритет отдается подавшим на въездные визы украинцам. Но судя по тому, что мне удалось выяснить, украинцам тоже приходится ждать визы по одной из программ въезда для беженцев до 3 недель.

И все же чудеса случаются! Мой российский приятель недавно получил 10-летнюю рабочую визу всего за 2 с половиной месяца. Может потому, что снимает фильм на тему войны в Украине и проводит интервью по всему миру.

А еще — Британия ищет таланты! Растеряв в результате Брекзита многих иностранных специалистов, в 2020 году британское правительство запустило программу Global Talent visa. На нее могут подаваться талантливые и подающие надежды профессионалы, работающие в научной, цифровой и культурной областях (художники, артисты) из любой страны мира. У меня есть знакомые из России, которые уже получили такую визу, причем в срок, указанный на правительственном сайте.

ЕС собирается обсуждать возможность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций. Великобритания никогда не была в Шенгенской зоне и уже не член ЕС, но эта тема, конечно же, в том или ином виде прозвучит и здесь.

Если прогнозы подтвердятся и Лиз Трасс станет премьер-министром в сентябре, она продолжит курс своего предшественника Бориса Джонсона на безоговорочную поддержку Украины. А после призыва Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам вполне вероятно, что и вступление в силу санкционных законов ускорится, и правила для въезда россиян в Великобританию могут ужесточить.

Оригинал — в русскоязычном лондонском журнале «Зима ».Леди Мария Филлимор–Слоним — гражданка Великобритании. Ее лишили советского гражданства в 1975 г.