Жительнице Челябинска разрешили оплатить штраф за дискредитацию ВС РФ в рассрочку

Суд в Челябинске разрешил местной жительнице Галине Гориной оплатить в рассрочку штраф размером 50 тысяч рублей, который на нее наложили из-за публикации ролика соратников Алексея Навального*. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»** со ссылкой на саму Горину.

Калининский районный суд Челябинска 22 апреля назначил Гориной штраф в размере 50 тысяч рублей из-за ролика «Нет войне. Путин — это не Россия. Выходим 6 марта». Ей вменили дискредитацию российской армии с призывами к «несанкционированным» мероприятиям (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП).

Согласно решению суда, Гориной необходимо внести 15 тысяч рублей штрафа до 5 сентября, еще 15 тысяч — до 5 октября и финальные 20 тысяч — до 5 ноября. В случае необходимости, жительнице Челябинска разрешили подать повторное ходатайство о рассрочке, заявил судья.

Ранее сообщалось, что экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова получила третий штраф за «дискредитацию» армии. Сейчас оперативники изучили ее посты в соцсетях. Штраф составил 40 тысяч рублей, решение вынес Черемушкинский районный суд.

*Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».



**«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

