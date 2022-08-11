Журналист Илья Красильщик о призывах не выдавать шенгенские визы россиянам

Выступлю диванным экспертом в мире виз.



1. В Латвии и Эстонии на носу выборы. Яркость заявлений надо рассматривать в этом контексте.



2. В Эстонии, Латвии и Финляндии реальная демократия, то есть политики работают на голоса избирателей. Избиратели видят этим летом кучу беззаботных россиян в своих странах и разбомбленную Украину в своих телевизорах. Эти две картинки никак не матчатся, более глубоко — что бомбят одни, а приезжают другие — вряд ли кто копает. Кроме того, приезжают и те, и те. Думаю, когда поток туристов к осени спадет, тема тоже уйдет.



3. Важно смотреть, кто делает заявления. В Латвии это Эдгарс Ринкевич и Нацобъединение. Можно посмотреть их выступления до, они не сильно отличаются.



4. Важно, где читать новости. Есть куча сомнительных пабликов, сильно раздувающих новости на болезненную тему.



5. Страны Балтии давно выступают очень резко. Это понятно — им страшно, и у них есть основания. Чем дальше от России, тем спокойнее высказывания. Не хочу это оценивать с точки зрения морали, но с точки зрения виз никакого запрета, я уверен, не будет.



6. ВНЖ, рабочие визы и банковские счета и так получить уже практически нереально, это не сейчас случилось.



7. Мне кажется, неправильно называть лицемерием одновременные разговоры о запрете виз и покупке газа. Во-первых, это далеко не всегда делают одни и те же люди (демократия! Разные мнения!), во-вторых, опять же, политики заботятся о гражданах. Им нужно недорогое жкх и они не всех хотят видеть в своих странах. Второе не оцениваю с точки зрения морали, это не мои страны (а в России с ксенофобией все ок), но лицемерия я тут не вижу. Я вижу недальновидность.



8. Никакие заявления Зеленского я не вижу права комментировать. Будем комментировать, когда что-нибудь со своей страной сделаем.



* Против Ильи Красильщика возбуждено уголовное дело за «распространение фейков о российской армии» по ст. 203.3 ч.1 УК РФ. Он находится в эмиграции.