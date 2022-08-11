Алексей Навальный: Привет, это Навальный — лидер и учредитель профсоюза граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы, «Промзона».

О первых победах профсоюза, реакции тюремщиков и угрозах — лидер российской оппозиции из колонии строгого режима ИК-6

Вообще за такое в тюрьме легко могут убить.

Тупо закроют в ШИЗО и забьют до смерти. Уж больно дерзким выглядит это в глазах тюремной администрации.

Но я пока отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А еще меня официально «предостерегли» от совершения готовящегося мной преступления.

А я просто создал профсоюз зэков и тюремщиков. Серьезно. И у нас уже есть победы.

Привет, это Навальный — лидер и учредитель профсоюза граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы, «Промзона».

Ну а почему нет-то? Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав.

Те, кто следил за моей деятельностью, знают, что я большой сторонник профсоюзов. Это очень важно — добиваться большей зарплаты и лучших условий труда.

Мы много помогали профсоюзам, и я знаю, как сложна и часто опасна работа в по-настоящему независимом и боевом профсоюзе.

Ну, если я призывал делать это других, то стоит сделать это и самому, пусть даже в самом опасном для этого месте, где забастовки, неповиновения и собрания прямо запрещены.

За забастовку здесь по действующим правилам вас закроют в ШИЗО. И, скорее всего, станут пытать (это, правда, уже не по правилам, а по доброй традиции).

Ну и вот. Я составил документы и отправил уведомление о создании профсоюза директору ФСИН и начальнику моей колонии.

Первой наградой мне были дикие глаза сотрудников администрации. Они думали, что я шучу, когда я говорил о профсоюзе. И теперь называют его исключительно «незаконным».

Потом меня стали ежедневно вызывать на дисциплинарную комиссию и давать мне выговоры по всяким формальным причинам: нарушение формы одежды и т. д.

Потом ко мне в барак пришла целая делегация и торжественно вручила мне «предостережение о готовящемся преступлении». Его я, значит, готовлю, создав профсоюз.

Зэки, честно скажу, испугались профсоюза еще больше администрации.

Каждый раз, когда я заговариваю о нем, мои убийцы грустно говорят: «Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо».

Ну, профсоюз — дело добровольное. Я никого не заставляю. Мой профсоюз защитит и права тех трудящихся, кто в него не вступил

Но пока на каждое мое «профсоюз» кто-то стоящий рядом « хоть зэк, хоть мент » торопливо добавляет «из одного человека».

Ок. Профсоюз из одного человека. Тоже неплохо. Лучше, чем совсем без профсоюза.

В России сидит сейчас около 600 тысяч человек. Подавляющее количество из них работает. И это совершенно рабский, почти бесплатный труд в ужасных условиях.

Да, большинство работников — преступники (хотя много невиновных), но они должны искупить свое преступление по закону. И работать по правилам.

Знаете, какая у меня месячная зарплата? 5173 рубля 04 копейки.

И это ОГРОМНАЯ зарплата. Не шучу. Остальные в моей бригаде получают гораздо меньше.

Как же мы можем без профсоюза? Нам нужен профсоюз.

И он уже приносит огромную пользу. У «Промзоны» есть огромная победа. Мы победили табуретки. Если вы сидите за швейной машинкой по 7-8 часов в день, поверьте, это важно.

По условиям труда рабочее место швеи должно оборудоваться крутящимся креслом с регулируемой спинкой. В реальности все зэки-швеи сидят на табуретках. Моя была высотой 42 см. Это невыносимо, реально мука, и спустя пару лет гарантирует серьезное заболевание спины.

Без скандалов и шума наш славный профсоюз вступил в конструктивный диалог с работодателем — тюремной системой. Я (с помощью юристов ФБК*, конечно) юридически доказал, что у нас должны быть стулья со спинкой.

Сначала это вызвало недоумение. Зэк ведь должен страдать. Потом даже начали врать, что мы сидим не на табуретках, а на стульях со спинкой (додумались же, да?), а потом — та-дам! — в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали.

Конструктивная работа! Все довольны (ну почти).

Теперь одна из задач «Промзоны» так же спокойно и конструктивно добиться замены табуреток на стулья со спинкой по всей зоне, потом в регионе, потом для всех швей на зонах России.

В общем, если жизнь дала мне лимон в виде тюремного срока, то надо превратить его в лимонад хоть какой-то полезной деятельности для общества.

О приключениях нашего зэк-профсоюза я буду писать (а вы напишите в комменты, интересно ли это вам).

Ну и как любой настоящий профсоюз, «Промзона» имеет свое СМИ. Это телеграм-канал с таким же названием — https://t.me/industrial_zone. Там есть и обратная связь — если вы счастливый зэк, что сидит с мобильной связью, то можете написать нам в телеграме: @industrialzone_bot.

Пока мы выложили туда учредительные документы, то самое предостережение и инструкцию-справку для тех осужденных, кто тоже работает в швейном цеху и хочет заменить табуретку на стул с регулируемой спинкой.

Вот такие новости. Привет всем профсоюзам, рабочим людям и синим воротничкам. Да здравствует солидарность трудящихся!

*ФБК в России признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.