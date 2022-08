Следствие просит отправить Овсянникову под домашний арест после пикета у Кремля

Следствие просит избрать бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой меру пресечения в виде домашнего ареста. Ее обвиняют в распространении «фейков» о деятельности ВС РФ (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) после пикета на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Следствие просит заключить Марину Овсянникову под домашний арест. Видимо власти ещё не дошли до той степени расчеловечивания, чтобы бросить мать двоих детей в тюрьму из-за одиночного пикета. Это не может не радовать», — написал он в своем Telegram-канале.

Избирать меру пресечения Овсянниковой будут в Басманном районном суде Москвы. По статье о распространении «фейков» о деятельности российской армии ей грозит до 10 лет колонии.

Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по уголовному делу о распространении «фейков» о деятельности ВС РФ (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) после ее пикета на Софийской набережной Москвы накануне в среду, 10 августа. Вчера утром к ней пришли с обыском и увезли на допрос в СК. Захватов сообщал, что на нее составили протокол задержания и оставили в ИВС на Петровке, 38 на ночь до суда.

В понедельник Марину Овсянникову в третий раз оштрафовали по статье о «дискредитации армии». Поводом стали ее посты в соцсетях. Ранее она получила штраф за выступление возле Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*, а первый — за выход с протестным плакатом во время эфира на Первом канале.

*Илья Яшин внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».