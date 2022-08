Овсянниковой предъявили обвинение за пикет на Софийской набережной в Москве

Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по уголовному делу о распространении «фейков» о деятельности ВС РФ (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) после ее пикета на Софийской набережной Москвы. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по п. «д», части 2, ст. 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы 15.08.2022 года», — написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня утром в подмосковный дом Овсянниковой пришли с обыском, ее увезли на допрос в СК. Адвокат сообщил, что на нее составили протокол задержания и оставляют ее на ночь в ИВС на Петровке, 38.

В настоящее время Овсянникову допрашивают в качестве обвиняемой, добавил Захватов. Вопрос о мере пресечения пока остается открытым.

В понедельник Марину Овсянникову в третий раз оштрафовали по статье о дискредитации армии. Поводом стали ее посты в соцсетях. Ранее она получила штраф за выступление возле Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*, а первый — за выход с протестным плакатом во время эфира на Первом канале.

Интервью The New Times c Мариной Овсянниковой вскоре после ее акции в программе «Время» здесь

*Илья Яшин внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».