В Благовещенске простились с тремя погибшими в Украине военными

Минобороны сообщило о смерти троих выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске. Сегодня почтили их память и посмертно наградили.

По данным министерства, звезду Героя России передали родственникам командира подразделения морской пехоты капитана Андрея Иванова. Его именем назовут одну из учебных аудиторий училища. У Иванова остались дочь и сын шести и пяти лет.

Где именно он погиб, Минобороны не сообщило, уточнив только, что это было «во время ожесточенного боя по захвату плацдарма на берегу реки».

«Получив осколочное ранение, гвардии капитан прикрывал десантно-штурмовую группу, помог ей выйти из-под огня, лично уничтожил две вражеские БМП, танк, пулеметный расчет и несколько беспилотников. Жизнь героя оборвала снайперская пуля», — рассказали в министерстве.

Посмертно награждены государственными наградами Российской Федерации старший лейтенант Илья Голубев и старший лейтенант Константин Логинов. Ордена Мужества погибших военнослужащих были переданы родственникам на плацу училища.

В министерстве уточнили также, что в училище со времен Второй мировой войны звания Героя Советского Союза были удостоены более 30 выпускников, еще 14 человек стали Героями Российской Федерации.