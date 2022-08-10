У Марины Овсянниковой проходит обыск по делу о «фейках»

Как пишет ОВД-Инфо*, обыск проходит в квартире Марины Овсянниковой. На место выехал ее адвокат Дмитрий Захватов.

По словам адвоката, полиция не стала дожидаться его прибытия и вломилась в дом. Обыск проходит в рамках дела о публичном распространении заведомо ложной информации об армии (ст.207.3 УК РФ).

В понедельник Марину Овсянникову в третий раз оштрафовали по статье о дискредитации армии. Поводом стали ее посты в соцсетях. Ранее она получила штраф за выступление возле Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину**, а первый — за выход с протестным плакатом во время эфира на «Первом канале».

Интервью The New Times c Мариной Овсянниковой вскоре после ее акции в программе «Время» здесь