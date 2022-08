У Марины Овсянниковой проходит обыск по делу о «фейках»

Как пишет ОВД-Инфо*, обыск проходит в квартире Марины Овсянниковой. На место выехал ее адвокат Дмитрий Захватов.

По словам адвоката, полиция не стала дожидаться его прибытия и вломилась в дом. Обыск проходит в рамках дела о публичном распространении заведомо ложной информации об армии (ст.207.3 УК РФ).

В понедельник Марину Овсянникову в третий раз оштрафовали по статье о дискредитации армии. Поводом стали ее посты в соцсетях. Ранее она получила штраф за выступление возле Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину**, а первый — за выход с протестным плакатом во время эфира на «Первом канале».

Интервью The New Times c Мариной Овсянниковой вскоре после ее акции в программе «Время» здесь

UPD (10:55): Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы Марины Овсянниковой, сообщил «Медузе» ***, что пока не видел постановления о возбуждении уголовное дела. Он связывает его с одиночным пикетом, который Овсянникова провела у Кремля 15 июля.UPD (12:07): Марина Овсянникова в своем Telegram-канале рассказала, что полиция пришла к ней с обыском в 06:00 утра. Она подтвердила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о «фейках», поводом послужила акция на Софийской набережной. В настоящее время ее везут на допрос в Следственный комитет.*ОВД-Инфо, **Илью Яшина и «Медузу»*** Минюст России считает «иностранными агентами».