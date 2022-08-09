Обыск в резиденции Трампа

Утром в понедельник 6 августа агенты Федерального бюро расследования провели обыск в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Обыск в доме бывшего президента США — беспрецедентное событие, и хотя официально ни ФБР, ни Министерство юстиции еще не дали комментариев, очевидно, что действия сотрудников ФБР требовали согласия Генерального прокурора Меррика Гарланда (Merrick Garland).

Это подтверждает бывший советник Министерства юстиции Джонатан Шауб (Jonathan Shaub), который сказал в интервью The Miami Herald, что обыск «должен был быть одобрен на самом высоком уровне ФБР и Министерства юстиции».

Сам Трамп во время обыска был в Нью-Йорке, его сын Эрик, находившийся в Мар-а-Лаго, сообщил, что агенты ФБР изъяли несколько коробок документов, включая те, которые находились в личном сейфе Трампа. Как считается, причиной обыска является продолжающееся расследование по подозрению в нарушения закона, известного как Закон о президентских документах (Presidential Records Act), согласно которому американские президенты обязаны передавать все свои письма, рабочие документы и имейлы в Национальный архив после того, как оставляют должность.

Источник газеты The Washington Post подтвердил, что обыск был санкционирован судом в рамках расследования, выясняющего, передал ли Трамп, покидая Белый дом, все документы в Архив. В феврале Архив уже заявил, что затребовал и получил от Трампа 15 коробок с бумагами, которые тот должен был вернуть ранее. Позже стало известно, что среди документов были и те, которые имели гриф секретности (например, называлось письмо от главы Северной Кореи Ким Чен Ына).

Тогда архивист Соединенных Штатов Давид С. Ферьеро (David S. Ferriero) — такая официальная должность существует — сообщил, что Архив продолжает поиск дополнительных документов. «Закон о президентских документах имеет важное значение для демократии, где правительство несет ответственность перед народом», — заявил Ферьеро.

Закон был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала и был принят специально для того, чтобы никакие документы бывших президентов не оставались секретными



Нарушение закона наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет. Однако в случае Трампа большее значение может иметь дополнительное наказание: если лицо, занимающее федеральную должность, признается виновным, то оно должно оставить эту должность и лишается права занимать какую-либо федеральную должность вообще. Таким образом, потенциально Трамп может быть лишен права баллотироваться в президенты в 2024 г.

Однако в настоящее время Трамп не занимает никакой должности, и ведущие американские юристы уже спорят, насколько широко может толковаться это правило. Поэтому, даже если Трамп и будет признан виновным, вопрос о том, имеет ли он право баллотироваться, будет решаться в судах.

Неудивительно, что обыск в доме Трампа вызвал негативную реакцию всех республиканских политиков. Лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) назвал обыск «использованием юстиции как оружия в политических целях» и пообещал провести парламентское расследование деятельности Министерства юстиции и самого Гарланда, если республиканцы вернут себе большинство в Палате представителей на ноябрьских выборах.

Еще более резко высказался член Палаты представителей штата Флорида республиканец Энтони Сабатини (Anthony Sabatini), который сейчас баллотируется в Конгресс. Он призвал принять закон, который запрещал бы любые действия федеральных органов на территории штата, если они выходят за рамки местного законодательства. Такое требование конституционно — в конце концов, Соединенные Штаты это федерация — но уже звучит эхом из времен Гражданской войны в США.

Наконец, еще более правые политики стали предсказывать беспорядки и рисовать картину политического апокалипсиса. «Впервые за более чем 150 лет в стране внезапно возникла реальная опасность политической нестабильности, вызванной насилием», — написал редактор про-трамповского издания Breitbart News Джоэл Б. Поллак (Joel B. Pollak). Предсказание не лишено оснований, ибо вскоре после обыска толпа сторонников Трампа уже собралась у Мар-а-Лаго для выражения поддержки бывшему президенту. Демонстрация обошлась без насилия, но как известно, к насилию в такой накаленной обстановке может привести и случайность.

Газета The New York Times отмечает, что защитники Трампа ведут себя непоследовательно, и во время расследования утечки информации из офиса госсекретаря Хиллари Клинтон сами республиканцы требовали строгого соблюдения законов о документообороте и были недовольны тем, что директор ФБР Джеймс Б. Коми (James B. Comey) не нашел оснований для привлечения ее к ответственности. Американская система законов сложна, но в любой ее точке законы одинаковы для всех — будь то бывший госсекретарь или бывший президент.

На данный момент еще неизвестно, какие документы были изъяты в резиденции Трампа и существуют ли основания для предъявления обвинений. Однако уже очевидно, что расследование будет иметь серьезные политические последствия, особенно, если учесть грядущие промежуточные выборы, до которых осталось ровно три месяца.