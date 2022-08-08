«Вагнер» выступает на сцене украинской войны

Сегодня билборды, призывающие вступать в «Группу Вагнера», можно увидеть во многих российских городах. Всего пару лет назад об этой военной организации не знал никто, и официальные инстанции категорически отрицали ее существование.

Впервые о «Частной военной компании Вагнера» стало известно в октябре 2015 г. из публикации петербургского издания «Фонтанка.ру». С тех пор эта группировка играет заметную роль, сражаясь вместе с российской армией на стороне президента Башара Асада в Сирии, и была замечена в нескольких африканских странах – тех, где Россия имеет стратегические и экономические интересы (среди них – Центрально-африканская республика, Ливия, Судан, Мали, Мозамбик). Ее неоднократно обвиняли в военных преступлениях и нарушениях прав человека.

Несмотря на глобальное присутствие, бо́льшая часть деятельности группы оставалась тайной для внешнего мира. На бумаге она не существует, нет ни документов регистрации компании, ни налоговых деклараций. Высшее руководство России, включая Владимира Путина, неоднократно отрицало какие-либо связи между «Вагнером» и государством.

Считается, что «Вагнер» был создан в 2014 г. для поддержки сепаратистов на востоке Украины. Наибольшую известность «Вагнер» приобрел во время войны в Сирии, где воевал на стороне сил президента Башара Асада. США и другие страны утверждают, что группа финансируется влиятельным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, который лично знаком с президентом Путиным. Однако сам Пригожин отрицает какие-либо связи с группой.

Частные военные компании официально запрещены в России, а полулегальные рамки, в которых действуют наемники, объясняют, почему на членов семей погибших членов «группы Вагнера» часто оказывается давление, чтобы заставить их замолчать, когда они пытаются получить информацию о своих близких.

И хотя «Вагнер» постепенно стал выходить из тени, и компании, которые, как считается, связаны с Пригожиным, финансировали пропагандистские фильмы, прославляющие подвиги «военных инструкторов» в Африке, любое упоминание о группе до последнего времени оставалось под запретом в публичной сфере. Журналисты, занимавшиеся расследованием деятельности группы, говорили, что они подвергаются преследованиям. В июле 2018 г. миссия трех российских журналистов в Центрально-африканскую республику с целью выяснения роли «Вагнера» в гражданской войне в той стране, закончилась гибелью их всех.

Однако война России в Украине вывела эту группировку на авансцену. В конце марта британская разведка заявила, что около тысячи наемников «Вагнера» уже находятся в Украине.

По неподтвержденной информации, «вагнеровцы» были ударной силой, которая должна была участвовать в захвате Киева – и в ходе неудавшегося штурма ТАМ погибли



Считается, что в мае «Вагнер» сыграл главную роль в захвате Попасной и в июне Лисичанска – двух стратегически важных городов Луганской области. В конце июля британская разведка сообщила, что мощная Углегорская электростанции на востоке Украины была захвачена именно «группой Вагнера».

С ростом роли «Вагнера» в Украине рос и его имидж на родине. В мае «Вагнер» впервые получил признание в государственных СМИ, когда корреспондент упомянул о нем в федеральном эфире, сказав, что у армии есть «собственный оркестр» в Украине.

Члены «Вагнера» часто называют его «оркестром», имея в виду композитора Рихарда Вагнера. Подполковник запаса Дмитрий Уткин – человек, которого называют руководителем группы – связан с ультраправыми националистами, на селфи он демонстрирует тату с символикой СС и, как считается, именно поэтому взял себе позывной «Вагнер» в честь любимого композитора Гитлера. После чего вся группа приобрела это название – билборды, рекламирующие группу, называют ее «оркестром».

Британская разведка предполагает, что Пригожин, который в апреле был замечен на территории восточной Украины, получил звание Героя Российской Федерации именно в знак признания роли группы во вторжении. А в конце июля «Вагнер» стал известным, когда «Комсомольская правда» (в №58 за этот год) опубликовала на своей первой странице статью о штурме группой ТЭС в Углегорске.

«Вагнер» создал региональные центры вербовки в более чем 20 городах, разместив номера телефонов вербовщиков на популярных каналах социальных сетей, связанных с группой. В объявлениях говорится, что Вагнер предлагает наемникам более 240 000 руб в месяц, что в несколько раз превышает обычное жалованье контрактника.

На запрос корреспондента The Guardian вербовщик из Нижегородской области, отказавшийся назвать свое имя, прислал список документов, необходимых для вступления в группу, который включает в себя паспорт любой страны, «не являющейся страной НАТО или Украиной», и несколько медицинских справок. Вербовщик также прислал список предметов, которые необходимо иметь с собой после принятия в группу – от геля для душа до жгутов и других медицинских принадлежностей.

Сообщение заканчивалось обещанием «увидеться в Молькино» – городе Краснодарского крае, где, по имеющейся информации, находится штаб-квартира «Вагнера», расположенная рядом с крупной военной базой Министерства обороны.

Военные аналитики утверждают, что опора Вооруженных сил России на такие группы, как «Вагнер», показывает, насколько регулярная армия страны, потерявшая в Украине, по некоторым оценкам, до трети своего боевого состава, с трудом достигает своих целей. «Справедливо задаться вопросом, являются ли некоторые отряды «Вагнера» ... действительно более элитными и способными, чем регулярные мотострелковые подразделения Вооруженных сил РФ», – написали Майкл Кофман и Роб Ли, два ведущих специалиста по российским вооруженным силам на сайте War on the Rocks.

Война в Украине и военные неудачи России, похоже, также укрепили связи «Вагнера» с Министерством обороны. Бывший командир подразделения «Вагнера» Марат Габидуллин в одном из интервью The Guardian рассказал, что группа тесно сотрудничала с Министерством еще во время боевых действий в Сирии. С началом войны в Украине эти отношения, по-видимому, стали еще более тесными. Согласно независимым расследованиям, Министерство обороны контролирует все сети, которые «Вагнер» использует для вербовки наемников.

Журналист Денис Коротков, расследующий деятельность «Вагнера» в течение многих лет, говорит, что сегодня трудно отличить солдат, воюющих в составе «Вагнер», от военных регулярной армии. «Министерство обороны установило полный контроль над «Вагнером», и теперь это всего лишь одна скоординированная группа войск», – говорит Коротков.

Также эксперты говорят, что попытки вербовки «с улицы» неизбежно приведут к снижению военных стандартов. По данным агентства iStories, «Вагнер» уже занимается вербовкой заключенных, предлагая им высокое жалованье и амнистию всего после шести месяцев службы. Официальные лица Министерства обороны Великобритании также считают, что в конечном итоге «Вагнер» понизит эффективность действий российских вооруженных сил.

Как говорит Габидуллин, «еще до конфликта в Украине менее 30% солдат «Вагнера» были профессионалами. Теперь группа будет состоять в основном из кучки дилетантов... Снова на арене обычный российский цирк».